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Päästjate sõnul Narva hooldekodus tuleohutusnõuetega probleeme polnud

Eesti
Suitsetamise ruum Narva hooldekodus.
Suitsetamise ruum Narva hooldekodus. Autor/allikas: ERR
Eesti

Narva hooldekodus hukkus tulekahjus eakas naisterahvas. Põleng tekkis teisipäeva õhtul hooldekodu suitsuruumis, õnnetuse põhjuse selgitab uurimine. Päästjate hinnangul tuleohutusnõuetega hooldekodus probleeme ei olnud.

Narva hooldekodu töötajad tegelesid kolmepäeva hommikul põlengu tagajärgede likvideerimisega. Õnnetus toimus hooldekodu suitsuruumis, kaugemale tuli ei pääsenud.

Teisipäeva õhtul kella üheksa paiku sündmuskohale tõtanud päästjatel jäi üle vaid siseruume tuulutada ja tõdeda, et vaatamata personali kiirele tegutsemisele inimest päästa ei õnnestunud. Tuleohutusnõuded olid hooldekodus täidetud.

"Hooldekodu töötajad jõudsid õigeaegselt ja kiiresti reageerida sellele põlengule, kustutasid põlengu ära ja päästjatel jäi üle kontrollida ja kahjuks tuvastada ka selle, et põlengus hukkus ka inimene. Aga kui oleks tuleohutus korrast ära, siis tagajärjed oleksid veel raskemad," lausus Narva päästekomando pealik Denis Duškin.

Miks eakas inimene hooldekodu suitsuruumis viibides süttis, seda selgitab uurimine. Hooldekodu töötajate sõnul liikus hukkunu ratastoolis, kuid sellele vaatamata oli ta täiesti iseseisev ja adekvaatne inimene, kes saatmist ega erikohtlemist ei vajanud. Samas meeldisid naisele sünteetilisest kiust riided, mis võisid suitsetamise ajal süttida.

Hooldekodu kaalub suitsuruumi tööaja piiramist õhtusel ajal, kui inimesed majas vähem ringi liiguvad, kuid suitsuruumi lõplikult sulgeda ei saa.

"Väga raske on eakat inimest keelata tegemast seda, mida ta on aastaid harjunud tegema. Seepärast hoiame omalt poolt korras suitsuruumi, et klientidel oleks võimalus just siseruumis suitsetada. Kui inimesed hakkavad õues suitsetama, siis on külmetushaigusi mitu korda rohkem," ütles Narva sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat.

Narva hooldekodus elab 130 inimest, kellest suitsetajaid on umbes neljandik.

Toimetaja: Marko Tooming

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