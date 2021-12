Tartumaale tuleb Vorbuse-Kardla bussiliinide asemele nõudeliin

Püsiliinide teenindamine lõpetatakse, sest Tartu linn avas selle aasta novembris samal marsruudil sõitva nõudeliini. Veidi rohkem kui kuu aja jooksul on nõudeliini teenust kasutanud 532 sõitjat ning pendelliin on linna ja maapiirkonna vahel läbinud 3680 kilomeetrit.

Nõudeliin teenindab peatusi Mudaniku, Tamme, Kardla kool, Kärnise, Iie, Soomeküla, Tõnise, Kivisäki, Külasüda, Vorbuse, Tiksoja, Muide, Vorbuse tee, Metsamaja, Tartu näitused, Maaülikooli, Kreutzwaldi, Hurda, Palmihoone, Vabadussild, Raeplats, Vabaduse puiestee ja Soola.

Tarkvaraplatvormi VEDAS arendanud ettevõtte Modern Mobility esindaja Tanel Talve ütles, et nõudluspõhise transpordi teenus on oluline täiendus tavapärasele liinivõrgule.

"Uus teenus võimaldab üle vaadata kogu ühistranspordi võrgu ning pakkuda paremaid lahendusi. Oluline on jätkata nõudluspõhise teenusemudeli ja tarkvara VEDAS arendamist, et see oleks veelgi mugavam nii reisijatele kui ka transpordi korraldajatele," ütles Talve.

Nõudepõhise ühistranspordi kasutamiseks tuleb eelnevalt teenusele registreeruda. Kui teenuse soovijal puudub ligipääs arvutile, on võimalik registreeruda, helistades infotelefonil 1789. Pärast registreerimist luuakse reisijale kasutajakonto ning edastatakse ligipääs nõudetranspordi veebikeskkonnale.



Nõudeliini teenust saab kasutada iga päev kell 7-21. Bussi tellimus tuleb registreerida vähemalt kolm tundi enne planeeritud väljumist. Reisi registreerimisel tuleb esitada oma sõidu algus- ja lõpp-punkt ning soovitud saabumise või väljumise kellaaeg.

Reisida soovijale pakutakse siis kas juba kavandatud väljumist või kui pakutav väljumine erineb soovitud väljumisest rohkem kui 20 minutit, luuakse reisijale uus väljumine. Iga registreerunud kasutaja saab bussis reserveerida ühe koha. Tellimused, mis väljuvad hommikul enne kella 10 või nädalavahetusel, tuleb esitada eelneval tööpäeval kella 18-ks.