Linnad otsivad võimalusi ühistranspordi kulude kasvu katmiseks

"Me võime selle aasta prognoosi põhjal täna nii öelda, et kui eelmisel aastal meil oli ühistranspordi kulu aastas kokku ligi kaheksa miljonit eurot, siis selleks aastaks me prognoosime umbes kümme miljonit eurot ehk üsna arvestatav muutus," rääkis Tartu abilinnapea Raimond Tamm "Aktuaalsele kaamerale".

Nii on tema sõnul selge, et ühistranspordi sektorisse on vaja lisaeelarvest täiendavat eraldist.

Teadmata on veel see, kas kõik vajalikud lisakulutused transpordile on võimalik katta teiste kulude vähendamise arvelt.

Tamm selgitas, et linn kaalub tõsiselt seda, et tõsta ühistranspordi piletihindu, mis on olnud 15 aastat muutumatud. Mingeid otsuseid tema kinnitusel veel pole.

Nii ei ole veel selge, kui suur piletihinna tõus võib tartlasi ees oodata.

Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuki sõnul oleks aga Pärnu linnas vajadus tõsta kuupileti hind praeguselt kümnelt eurolt 15 euroni.

"Esialgu me räägime maagaasi hinnatõusust, mis mõjutab eelkõige linnaliinide eelarvet ja mõjutab seda väga-väga tuntavalt. Me teame, et kütuse hind on kallinenud üle kahe korra maagaasil. See tähendab seda, et järgmisel aastal linnaliinide veomaksumus kasvab umbes 700 000 euro võrra," rääkis Kärpuk.

"Eelarves selliseid vahendeid Pärnu linnal ei ole võimalik leida ja paratamatult tõstatub küsimus piletihinna tõstmisest Pärnu linnaliinidel ja juba tõenäoliselt selle aasta 1. juulist. Vastasel juhul läheb katmata kulude osa niivõrd suureks, et mingid muud linnaelu valdkonnad kannatavad tugevalt," ütles ta.

Tallinna linna kulutus ühistranspordi kütusele on eelarves üle 21 miljoni euro. Võrreldes eelmise aastaga on seda 60 protsendi ehk kaheksa miljoni võrra rohkem. Pileteid linn elanikele tagasi tuua ei plaani.

"Praegusel juhul me arvestame, et me leiame need vahendid lisaeelarvest. Meie eesmärk on pigem antud juhul soodustada ühistranspordi kasutamist ning sellest poliitikast lähtuvalt peaks praegusel juhul säilitama hinna sellisel tasemel nagu nad on," rääkis abilinnapea Andrei Novikov.