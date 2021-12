Kallas: SKP suhtes on Eesti abimeetmed Norraga võrreldes kahekordsed

Eesti valitsuse toetusmeetmete maht kõrgete energiahindade hüvitamiseks on sisemajanduse koguprodukti (SKP) suhestatuna kahekordne võrreldes Norra abimeetmetega, ütles peaminister Kaja Kallas.

Kokku on Eesti valitsus teinud otsuseid rakendada abistavaid meetmeid 240 miljoni euro ulatuses, mida on keskmiselt 185 eurot inimese kohta või 740 eurot neljaliikmelise pere kohta, märkis Kallas vastusena sotsiaaldemokraatide fraktsioonile.

"Kui võrrelda juba kehtestatud meetmete paketti Norra kuningriigi pakutavate meetmete mahuga, siis kui Norra paketi kogumaksumus on 0,28 protsenti 2020. aasta SKP-st, on Eesti paketi kogumaksumus on 0,52–0,65 protsenti 2020. aasta SKP-st," kirjutas Kallas.

Norra valitsuse toetusmeetmed on samas rohkem suunatud kodutarbijate toetamiseks.

Detsembrist märtsini kompenseerib Norra riik kõigile kodutarbijatele poole elektriarvest nende tundide eest, kui hind on kõrgem kui 70 eurot megavatt-tunni eest. See läheb Norra riigile maksma ligikaudu 500 miljonit eurot. Lisaks kuulub 900 miljoni euro suurusesse toetusmeetmete paketti eluasemetoetuse ja üliõpilastoetuse suurendamine ning elektrimaksu alandamine.

Sotsiaaldemokraadid esitasid Kallasele detsembri alguses kuus ettepanekut elektri hinnatõusu leevendamiseks. Muu hulgas pakkusid sotsiaaldemokraadid välja võrgutasu ajutise täielikult kaotamise, taastuvenergiatasude maksmise peatamise ja kodumajapidamiste toetusmeetme, millega riik toetaks küttesüsteemide vahetamist ja päikesepaneelide paigaldamist.

Pöördumisele alal kirjutanud sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Indrek Saar ja riigikogu liige Raimond Kaljulaid märkisid, et kuue ettepaneku elluviimine läheks maksma mitusada miljonit eurot.

Kallas vastas neile, et valitsus on juba otsustanud mitmesaja miljoni eest energiatarbijaid aidata: uuel aastal jõustuma pidanud neljakordse aktsiisitõusu ärajätmine, elektri võrgutasust poole kompenseerimine, toimetulekuraskustes peredele elektri hinnatõusu hüvitamine 80 protsendi ulatuses pikaaegse hinnapiiri ületusest ning gaasi lõpptarbijatele võrgutasu täielik hüvitamine.

Aktsiisitõusude ärajätmine läheb Kallase sõnul riigile maksma 52 miljonit eurot, pooleaastane võrgutasu osaline hüvitamine 88 miljonit, peredele kõrgete energiahindade kompenseerimine 79 miljonit ning gaasi võrgutasu hüvitamine 21 miljonit.

Tulevikuplaanidest nimetas Kallas muu hulgas väikeelamute rekonstrueerimise toetamist ning Eesti energiaturu pikema vaate koostamist. Viimane peaks valitsuskabinetis olema arutlusel juba jaanuaris.