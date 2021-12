Prantsuse šampanjatootjatele algab aasta Vene seaduse tõttu kibedalt

President Vladimir Putin allkirjastas juunis seaduse, mille järgi ei tohi imporditud šampanja kanda pudelil tähist "šampanskoje".

Tootjad võivad pudelile endiselt kirjutada prantsuse keeles "champagne", kuid kirillitsas peab nende toodang kandma vahuveini nime.

See on vastukarva veinimõisatele, mis võitlesid aastaid kontrollitud päritolunimetuse (KPN) tähistuse eest, mis 1958. aasta Lissaboni leppe järgi tähendab, et šampanjaks võib nimetada ainult Prantsusmaa Champagne'i veinipiirkonnas toodetud vahuveini.

Venemaa on aga üks riikidest, mis pole leppega liitunud ja katsed veenda Moskvat seadusest loobuma on seni olnud tulutud.

Küll aga õnnestus Prantsusmaal oktoobris saada kahekuune moratoorium, millega lubati jätkata juba Venemaale tarnitud šampanja müüki.

"See lubas meil tagada, et enne juulit saadetud mittevastavaid pudeleid saab müüa," teatas šampanjatootjate liit Comité Champagne.

Anonüümseks jääda soovinud Prantsuse kaubandusministeeriumi ametnik ütles, et läbirääkimised seaduse muutmise üle jätkuvad.

"Me oleme mobiliseeritud koos Euroopa Komisjoniga, et jätkata selle asja kallal tööd ja kaitsta meie veini- ja piiritusjookide tööstust, sealhulgas šampanjat," ütles ametnik.

Venemaa on Prantsuse šampanja jaoks suuruselt 15. eksporditurg. Aastal 2019 saadeti riiki 1,8 miljonit pudelit ehk 1,5 protsenti kogumüügist.

Comité Champagne'i jaoks on tegu aga "paljulubava ja väärtusliku turuga".

"Vene tarbija hindab prestiižikaid aastakäike ja naudib šampanjat ka Prantsusmaad külastades," teatas ühendus.