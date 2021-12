Narva uusaastapeo arvelt kokku ei hoia

Narva tähistab seekord aastavahetust lausa kahe ilutulestiku ja võimsa peoga linna keskväljakul ja selleks on ka põhjust, vahendas "Aktuaalsele kaamerale" ERR-i Narva korrespondent Jüri Nikolajev.

"Esiteks seepärast, et ei korduks totter aastatagune olukord, kus rahvas ohjeldamatult pidutseb, linnavõim teeb aga näo, justkui poleks aasta kõige tähtsaimat püha olemaski. Teiseks, see raske, segane ja vastuoluline aasta, kus kõik käis äärmusest äärmusesse, lausa väärib välja viskamist," rääkis Nikolajev.

Näiteks: selja taga on suured poliitilised taplused, linnavõim kord oli, kord polnud. Lapsed olid kord koolis, kord kodus. Koroona kord levis, kord taandus, ja suuri linnapidusid on pidevalt ära jäetud või edasi lükatud.

"Ja kui me nüüd aastavahetusel pead norgu laseme, mis siis uuest aastast tahta. Tahta aga võiks. Et tuleval aastal ka siseturism taas rekordeid lööks, et Narva elektrijaamad, mis paljudele tööd pakuvad, ka seekord oma vajadust tõestaksid, et tööstusparkidesse kavandatavad tehased ka ehitatud saaks, ning suured kultuuriprojektid Kreenholmis ja vanalinna arendused tuult tiibadesse koguksid. Lisaks sellele veel palju palju muud head ja paremat ehk ühe lausega, tahaks tõesti väga head uut aastat," edastas Nikolajev narvalaste soovid.