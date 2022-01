Presidentide uusaastatervitused keskendusid koroonale ja julgeolekule

Läti president Egils Levits soovis Läti inimestele uusaastatervituses ettenägelikkust, meelekindlust ja enesekindlust.

Egilsi sõnul on lootust, et uuel aastal saab pandeemia ja piirangud seljataha jätta, kuid pandeemia lõppu prognoosida ei saa.

Presidendi sõnul on ühiskond õppinud pandeemiaolukorras toime tulema, näiteks ettevõtted on hakanud uue turuga kohanema, õpetajad pandeemias õpetama ning ka kultuur on piirangutele vaatamata vastu pidanud.

"Ma usun, et meie valitsus ja omavalitsused peavad paremini tunnetama inimeste vajadusi ja nägema statistikast kaugemale. Me ei tohi kedagi maha jätta. Kõigile, kes on kaotanud sel ajal oma jalgealuse peab pakkuma tuge," sõnas ta.

Egilsi sõnul on Läti õppinud toime tulema ootamatutes olukordades ning hoidnud külma närvi kiiresti muutuvas situatsioonis. Need on tema sõnul omadused, mis tuleb kaasa võtta ka uude aastasse.

Niinistö keskendus koroonale, kliimale ja julgeolekule

Soome president Sauli Niinistö tõstatas oluliste teemadena koroonakriisi, julgeolekupoliitika, kliimakriisi ja noored.

Niinistö sõnul ei tohi inimeste tervise kaitsmine olla konfliktide allikas ühiskonnas.

Ukraina kriis Soome presidendi sõnul tõsine ning see ei sobi 2020. aastatesse. Kõikide riikide suveräänsust peab austama, sõnas ta.

Niinistö märkis ka, et ootab Euroopa Liidult suuremat rolli läbirääkimistel Venemaa ja USA kõrval.

Soome president soovis rahvale uuel aastal üksteisemõistmist.

Putin adresseeris pandeemiat ja riigi huvide kaitsmist

Venemaa president Vladimir Putin alustas oma pöördumist kaastundega Venemaalastele, kes on kaotanud pandeemias oma lähedased.

Teise olulise teemana tõstatas Putin Venemaa riiklike huvide kaitsmise. Venemaa presidendi sõnul on peamine inimeste heaolu ja elukvaliteedi tõstmine, mis teeb Venemaa tugevamaks.