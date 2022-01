Pandeemia on raskendanud ka kaitseväe hangete õigeaegset täitmist

Koroonakriis, probleemid tarneahelatega ja hinnatõusud on raskendanud kaitseväe hangete õigeaegset täitmist. Näiteks tarnehinnad Aasiast on mitmekordistunud.

Viimased aastad on Eesti kaitsevõime jaoks suurte investeeringute märgiga. Kohale jõudsid esimesed liikursuurtükid Koreast.

Sõlmitud on leping laevatõrje raketisüsteemide soetamiseks. Algab kaitseväe ja kaitseliidu käsirelvade väljavahetamine. Kuid maailm relvastub ja ka lihtsatele asjadele, nagu püssirohi, on järjekord.

"Kui me varem rääkisime suurekaliibrilise moona puhul tarneaegadest 12 kuud, võib-olla 18 kuud, siis tänaseks on see läinud kahe aasta ligidale," ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor Magnus-Valdemar Saar.

Tarneperiood sõjanduses on pikk – täna saabuv kaup vormistati aasta tagasi. See toob kaasa hinnanuhtluse.

"Kõik sisendid kallinevad. Metallidega on kättesaadavusega probleeme. Paljud komponendid, mis toodetakse Aasias – samuti kättesaadavusega probleeme. Transporditurg on väga keeruline. Aasiast on transpordihinnad mitmekordistunud," ütles Saar.

Haagiseid ja juhtimiskonteinereid tootev ettevõte ütles, et valudetailid viibivad, pealisehituste juhtmoodulitel puuduvad kiibid. Juhtplokid tuleb asendada ja ümber programmeerida. Enamus tähtaegu läheb üle, ütles hangete lepingupartner. Tarnijate geograafia ulatub USA-st Hiinani.

"Meie poolt on kohe-kohe tarnitavad sadulveokid, mis tulevad erinevate vintsiüksustega, ja samuti tankihaagised, mis tulevad järgmise aasta keskpaigas," lausus Pro Lift tegevjuht Raido Välk.

Ehitus on veel üks oluline kaitsevaldkond. Kõige rohkem on uusi hooneid ehitatud Tapa linnakusse, kuid ka Ämarisse, Jõhvi ja Tallinna. Jõhvis käib tegevväelaste hoone ehitus, mille eelarve koostati eelmise aasta lõpus. Ehitus algas kevadel materjalide hinnatõusu ja defitsiidi ajal. Hoone valmimise tähtaeg on märtsis.

"Me küll arvestasime, et hinnad tõusevad viis kuni kümme protsenti, aga täna on näiteks ventilatsiooni ja elektrihinnad tõusnud peaaegu sada protsenti. Oleme ka esitanud tellijatele lisarahastamise taotlusi. Kahjuks siiamaani ühtegi positiivset otsust pole olnud," ütles Revin Grupi eelarvestusosakonna juht Mikk Jalak.

250 miljoni euro eest läheb tarneid Eesti kaitsevõimesse, ütles kaitseinvesteeringute keskuse juht. Sellest paarikümne miljoni eest hankeid hilineb.