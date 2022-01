RMK soode taastamistööd hõlmasid mullu üle 3200 hektari

2019. aastal alanud tööd lõppesid ka Kikepera looduskaitsealal Saessaare rabas, kus soo taastamistöid tehti rohkem kui tuhandel hektaril. Taastamistöödega pööratakse tagasi see, mida inimene on rabade kuivendamiseks teinud. Suletakse kraavid, et vesi kuivemaks muudetud aladel tõuseks maapinna lähedale.

"Kogu selle ala peale üle 70 kilomeetri kraave täideti, ehitati paisud ja täna on pilt oluliselt avatum ja oluliselt märjem," rääkis RMK looduskaitsespetsialist Priit Voolaid, kelle sõnul on ajalooliselt Saessaare raba olnud oluliselt lagedam kui praegu.

"Siin on oluliselt mitmekesisem linnustik olnud. Me ootame, et see lagedus mingil määral naaseb kindlasti kaugemas tulevikus ja ka see linnuelu saab olema vastavalt rikkalikum kui seda on täna."

Ta lisas veel, et mõnes kohas turba lagunemise tõttu süsinik lendab atmosfääri, aga nüüd on RMK kraavide sulgemise järel selle olulise funktsiooni soode puhul samuti taastanud. "Et turvas lagunemise asemel hakkab juurde tekkima ja süsinikku hakatakse siduma."