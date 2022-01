Kredexi ja EAS-i ühendasutust asub juhtima Lauri Lugna

Lugna alustab ühendasutuse juhatuse esimehena tööd 17. jaanuarist. Asutuse juhatuse liikmetena jätkavad Sigrid Harjo ja Paul Kalle.

"Koos nõukoguga, kuhu kuuluvad rahvusvahelise ettevõtlus- ja finantssektori ning avaliku sektori taustaga inimesed, on uus organisatsioon valmis saavutama suuri eesmärke. Soovin Laurile ja meeskonnale edu," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Organisatsioonide sisuline ühinemine viiakse lõpule selle aasta jooksul, seniks jätkub kõigi teenuste pakkumine olemasolevate kaubamärkide alt.

Lugna on töötanud maanteeameti peadirektori asetäitjana ning viimased kuus aastat on kantslerina juhtinud siseministeeriumi valitsemisala. Tal on Tartu Ülikooli avaliku halduse ja majanduse alane kõrgharidus ning ta on lõpetanud Belgias magistrantuuri Euroopa Liidu poliitika kujundamises.

Ühendasutuse eesmärk on ettevõtluse ja elamistingimuste parandamise toetamine ning Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime ja nähtavuse suurendamine. Uuel organisatsioonil on roll ka digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde elluviimisel ning Eesti kapitalituru arendamisel.