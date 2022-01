ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed lubasid vältida tuumasõda

Hiina, Prantsusmaa, Suurbritannia, Venemaa ja USA leppisid kokku, et tuumarelvade levikut ja tuumasõda tuleks vältida.

Riikide ühisavalduse avalikustas Kreml.

Avalduse kohaselt peavad viis riiki oma peamiseks kohustuseks vältida sõda tuumarelva riikide vahel ja vähendada strateegilisi riske samal ajal, kui töötatakse kõikide riikidega julgeoleku atmosfääri loomiseks.

"Me kinnitame, et tuumasõda ei ole võidetav ja seda ei tohiks kunagi pidada, " seisab avalduses. "Tuumapommi kasutamisel oleksid kaugeleulatuvad tagajärjed, mistõttu kinnitama, et tuumarelvad peaksid teenima riigikaitset, tõrjuma agressiooni ja vältima sõda."

Hiina asevälisminister Ma Zhaoxu ütles, et ühisavaldus võib aidata suurendada usaldust ja asendada suurjõudude konkurentsi koordineerimise ja koostööga. Ta lisas, et Hiina tuumarelvapoliitika on "mitte esimesena", vahendas riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Prantsusmaa avalikustas avalduse, milles rõhutas, et viis tuumajõudu on pühendunud tuumarelvade kontrollile ja desarmeerimisele. Nad jätkavad kahepoolseid ja multilateraalseid kõnelusi tuumarelvade kontrollimiseks, seisab avalduses.

ÜRO viie alalise julgeolekunõukogu liikme avaldus tuleb ajal, mil USA ja Venemaa kahepoolsed suhted on kõige halvemas seisus pärast Teise maailmasõja lõppu. Ka USA ja Hiina suhted on madalseisus mitme lahkheli tõttu.

Pentagon avalikustas novembris hinnangu, mille kohaselt Hiina tuumarelva arsenal kasvab järgmistel aastatel. Selle kohaselt oleks Hiinal 2027. aastaks 700 ja 2030. aastaks juba 1000 tuumalõhkepead.

Washington on korduvalt kutsunud Hiinat ühinema tuumarelvastuskontrolli leppega ja Venemaad looma uut relvastuskontrolli lepet.