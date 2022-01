Nauseda: Leedu-Valgevene piiril tuleks eriolukord lõpetada

Leedu president Gitanas Nauseda ütles teisipäeval, et migrandikriisi tõttu Valgevene piiril kehtestatud eriolukord tuleks lõpetada.

"Ma arvan, et sellises olukorras nagu meil praegu, oleks kindlasti vajalik kaaluda eriolukorra lõpetamist. Tegemist on tugeva instrumendiga, mida peame kasutama ainult erandjuhtudel," ütles Nauseda.

Nauseda sõnul migrandikriisi probleem praeguseks lahendatud. "Olukorra uuesti eskaleerumise korral saab eriolukorra uuesti kehtestada," ütles Nauseda.

Olukord Leedu-Valgevene piiril on pärast pingelist viimast poolaastat rahulikuks muutunud

Alates piiri kinnipanemisest augusti alguses on Leedu humanitaarkaalutlustel vastu võtnud üle 250 migrandi, piiriületuskatseid on olnud üle 7000. Lääneriigid süüdistavad migrandikriisi põhjustamises Valgevene autoritaarset režiimi. Lääneriikide sõnul on tegemist hübriidrünnakuga, Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko eitab oma seotust migrandikriisiga.