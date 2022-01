Lastele niipea tõhustusdoose tegema ei hakata

Sotsiaaldemokraadid Riina Sikkut ja Indrek Saar kirjutasid ministrile esitatud päringus, et suvel end enne kooliaasta algust vaktsineerinud lastel on ka vaktsineerimisest kolm kuud täis, mõnelgi kuus kuud täis. "Kas neile on soovitus enne uue semestri algust teha tõhustusdoos?" tahtsid Sikkut ja Saar teada.

Kiik vastas, et Euroopa Ravimiamet ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa keskus (ECDC) on hinnanud tõhustusdoosid ohutuks ja efektiivseks 18+ elanikkonnale.

"Laste tõhustusdooside kohta otsust tehtud ei ole ning tootja pole vastavat taotlust veel ka esitanud," lisas Kiik.

Sikkut ja Saar küsisid ka, milline on soovitus tõhustusdoosiks vaktsineeritud ja põdenud inimeste puhul?

Kiik vastas, et immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab vaktsineeritud ja COVID-19 põdenud inimestele tõhustusdoosi tegemist kuuendal kuul esmase vaktsineerimiskuuri viimasest vaktsiinidoosist või COVID-19 haiguse läbipõdemisest.

Minister märkis ka, et tõhustusdoosina annavad parema kaitse Moderna ja Pfizer/BioNTechi COVID-19 vastased vaktsiinid, kuid erandjuhul võib vaktsineerija kasutada tõhustusdoosi tegemiseks Jansseni vaktsiini.