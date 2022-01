Rootsi ei soovita viie- kuni 11-aastaseid lapsi koroona vastu vaktsineerida

Rootsi otsustas, et ei soovita vaktsineerida viie- kuni 11-aastaseid lapsi koroonaviiruse vastu, teatas terviseamet neljapäeval.

Rootsi terviseameti hinnangul ei kaalu laste vaktsineerimisest saadav kasu riske üles, vahendas Reuters.

"Meil praegu oleva teadmise järgi, et lastel on madal risk tõsiseks haigestumiseks, ei näe me ühtki selget kasu, mida võiks nende vaktsineerimine tuua," ütles terviseameti töötaja Britta Bjorkholm pressikonverentsil.

Ta lisas, et seda otsust võidakse uuesti arutada, kui uuringud toovad uue tulemuse või mõni koroona uus tüvi pandeemiaolukorda muudab. Riskigrupis olevad lapsed võivad juba niikuinii koroonavaktsiini saada.

Rootsis tuvastati 26. jaanuaril üle 40 000 positiivse koroonaviiruse testi, mis on üks kõrgemaid päevaseid numbreid kogu pandeemia jooksul. Kuigi nakatunute arv püstitab päevaseid rekordeid, ei ole tervishoiusüsteem võrreldes varasemate lainetega sama suure surve alla sattunud. Näiteks neljapäeval vajas Rootsis intensiivravi 101 koroonaga nakatunud patsienti, kevadel oli neid aga üle 400.

Rootsi valitsus otsustas kolmapäeval kahe nädala võrra pikendada koroonapiirangute kehtimise aega. Muu hulgas on piiratud söögikohtade lahtioleku aegu ning siseruumides toimuvatele üritustele pääsejate arvu. Valitsus loodab, et saab piirangud kõrvaldada 9. veebruaril.