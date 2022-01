Uute autode hinnad tõusevad, aga ooteajad veel kadumas ei ole

Peamiselt Škodasid ja Volkswageneid müüva Auto 100 juhatuse liige Jussi Pärnpuu ütleb, et tal ei ole aimugi, millal võiksid autode ooteajad päriselt vähenema hakata. Ka autotehaste antud lubadusi ei saa uskuda.

"See lugu käib nõnda, et tehased annavad kogu aeg lubadusi, aga autod lihtsalt ei tule," ütles Pärnpuu.

Järjekorrad sõltuvad soovitavast automudelist. "Märksõna on see, et mida keerukam auto, seda kauem võtab tootmine aega. Kui võtta täitsa lihtne auto, a la vändaakendega, siis ta võib saabuda ka kaheksa nädalaga. Aga kui hakata keerukamaid asju tellima võib minna kuus kuud, kaheksa kuud mõnel puhul ka 10 kuud," rääkis Pärnpuu.

"Kiibikriis mõjutab kahtlematult 2022. aastat tugevalt. Siin kiireid lahendusi ei ole. Täitsa puuduvad. Tänaseks on probleem nii suur, et ainuüksi ladude ülesehitamine võtab aega umbes pool aastat. Kui kõik oleks täiesti normaalne. Aga ta ei ole täna täiesti normaalne," lisas ta. "Kui täna oleks lahendus, siis turule on mõju aasta teisel poolel. Aga ega ma lahendust ei näe."

Toyota Baltic turundusjuht Marek Maide ütleb, et kuigi Toyota tehastes on kiibikriis tasapisi leebumas, on täitmata tellimuste hulk nii suur, et lähiajal kuigi suurt leevendust oodata ei ole.

"Olemasolevaid tellimusi on nii palju, et isegi taastunud tehase tootmisvõimekusega meil läheb veel tükk aega aega, enne kui me suudame kõik need autod lihtsalt ära tarnida," ütles Maide.

"Meil juba detsembris tehase tootmine töötas täisvõimsusel, aga lihtsalt on nii palju tellimusi ees. Nende tarnimine võtab tükk aega aega ja loomulikult tuleb tellimusi kogu aeg peale. Selles mõttes ma kujutan ette, et vähemalt esimene poolaasta läheb kindlasti veel selle tähe all, et päris nii ei saa, et jalutad poodi ja ostad endale koheselt uue auto," lisas ta.

Toyotade ostmisel tuleb Maide sõnul praegu arvestada sõltuvalt mudelist kolme- kuni üheksakuulise ooteajaga. Proace kaubikute puhul, mida toodetakse koostöös Stellantisega, võib kohati minna isegi kauem.

Peamiselt Kiasid ja Peugeot'sid müüv Viking Motorsis juhi Jüri Kuuse hinnangul võib kiibikriis tegelikult ka hoopis kauem kesta. "Kui pikalt, seda ei oska praegu keegi öelda. Tootjatehased annavad erinevaid segaseid sõnumeid. Kes ütleb, et pool aastat kestab see asi veel siin või rohkem natukene, aga millele see kõik tugineb, mina ei oska öelda. Ma arvan pigem kestab kauem," rääkis Kuusk.

Lisaks kiibikriisile on mure ka logistikas

Subaruid ja samuti Peugeot'sid müüv Mariine Auto juht Toomas Saarelaid ütleb, et probleem ei ole vaid kiibikriisis vaid ka logistikaahelad ei toimi. Autod ei jõua laevadele ja Eestisse.

Subarut osta tahtja peab arvestama praegu umbes kolmekuulise ooteajaga. Lühemat ooteaega põhjendab Saarelaid ettevõtte müügimudeliga autod ette ära tellida. "Müüme oma laoseisu. Kas olemasolevat või tulevat laoseisu. Autod on juba aasta lõpuni ära tellitud," rääkis Saarelaid.

Suurema muutusena võrreldes kiibikriisi eelse ajaga nimetab Saarelaid just suuremat planeerimisvajadust ka ostjate poolelt.

"Nii erakliendid kui ka ärikliendid peavad oma äritegevust või vajadusi väga pikalt ette planeerima. Kui ta teab, et tahab autot vahetada ja liisinguperiood lõpeb ära aasta pärast, või poole aasta pärast, siis ta peaks täna juba tulema ja hakkama endale autot välja vaatama, valima, uurima, et millal saab," ütles Saarelaid.

"Kui ta tahab seda teha kuu aega enne seda, siis on väga suur tõenäosus, et võib jääda jalameheks," sõnas Saarelaid. "Tõenäoliselt midagi leiaksime talle. Aga küsimus on, et võib-olla see mudel ja varustus tihtipeale ei ole see, mida inimene tahaks ja loodaks. Aga eks me püüaksime teda jalameheks mitte jätta. Katsume mingi lahenduse leida."

Ka Viking Motors ütleb, et tegelikult on neilt võimalik uus auto osta üsna kiiresti. "Kiadega läheb see asi natuke lühemalt. Osa autodest on kindlasti võimalik kohe kätte saada. Kui tellida soovida, siis Kia ooteaeg on lühem, isegi kuni neli kuud. Aga Peugeot' puhul Euroopa toodang on kuus kuni üheksa kuud, räägime tellimusajast," ütles Kuusk.

"Hyundai ja Kia, see korporatsioon on üks ja sama asi, nemad seal Lõuna-Koreas vist on mingisuguse parema kokkuleppel kiibitootjaga teinud oma tootmisele. Neil kuidagi see asi läheb sujuvamalt. Aga ega tehas ju meile ei ütle, et mis põhjusel," lisas ta.

Kriis on kaasa toonud hinnatõusu

Kiibikriis ja pakkumise nõudlusele enam mittevastamise on kaasa toonud ka autode hinnakasvu. Samuti toodetakse uuemaid mudeleid uuendatud varustusega, mis võimaldab ka nende eest suuremat hinda küsida.

Auto 100 juht Jussi Pärnpuu ütleb, et hinnad on keskmiselt tõusnud 10 protsenti ja põhjus on tootjates. "Senikaua, kuni kaupa ei ole, nad käänavad igalt poolt hinda peale. Kust vähegi saab. Ja müüjate mure on, et kuidas seda nõnda turule edasi anda, nii et tarbijat mitte lõplikult välja vihastada," rääkis Pärnpuu.

Toyota Baltics ütleb, et enam ei tehta sooduskampaaniaid ja hinnad muutuvad vastavalt turule.

"Kui me näeme, et ka kõik konkurendid tõstavad hinda, siis loomulikult tõstame ka meie hinda," rääkis Marek Maide. "Kõikidele mudelitele ju ühe mõõduga otsa ei panda. Ikkagi vaadatakse vastavalt turuolukorrale ja nõudlusele. Milliseid autosid on mõistlik missuguse hinnaga müüa."

Kõik vaatavad, mida teised teevad ja üks tegija üksi hinda liialt kõrgeks tõsta ei saa, ütleb Mariine Auto juht Toomas Saarelaid. "Ei saa lihtsalt, et nüüd tahaks hirmsasti suurt kasumit teenida ja tõstan hinda. Siis sa ei müü, ongi väga lihtne." Tema sõnul on Mariine Auto müüdavate autode hinnad peamiselt kasvanud uute mudelite erineva varustuse tõttu.

Viking Motorsi juht ütleb, et auto hind tuleb tehasest. "Autode hinda me ise reguleerida ei saa. Selle pani tehas meil selleks aastaks paika eelmise aasta lõpus. Võib-olla üks või kaks hinnatõusu tuleb aasta keskel veel. Hinnakorrektuur tavaliselt tehakse suvel juulikuus," ütles Jüri Kuusk.

Kiade hind on sel aastal tõusnud tema sõnul kolm protsenti. Välja arvatud uus Sportage, mis on täiendatud varustusega. "Seal tõusis hind peaaegu 10 protsenti. Või isegi natuke rohkem, kohati mudelitest lähtuvalt. Aga kolm-neli protsenti on tavapärane. Peugeot' tõstis hindasid 10 protsenti selleks aastaks," rääkis Kuusk.

Samuti on tõusmas ka teeninduste hinnad. "Mis puudutab järelteeninduse tunnihinda, siis seda tuleb tõsta ja see juhtub eelkõige siin koduturul toimuvast. Eks palgaralli või palgatõus, nendest asjadest. Ka muude kulude kasv, kaasa arvatud energeetikahinnad," lisas Kuusk.

Tegelikult ei ole Eestis suuremaid autohindade tõuse tükk aega olnud, lisab Auto 100 Pärnpuu.

"Inimeste ostuvõime, vähemalt mis Eestit puudutab, on ju ikkagi rekordeid tegemas. Eesti hinnatase on olnud väga madal ja eelmine hinnatõusulaine oli euro tulek. Peale seda on olnud ikka väga stabiilne olukord," rääkis Pärnpuu.