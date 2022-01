Keskkriminaalpolitsei pidas kinni Ain Seppiku, kahtlustatakse altkäemaksu

Kahtlustuse järgi lubati altkäemaksu enam kui 100 000 eurot, millest 25 000 on üle antud, teatas PPA.

Kaks kahtlustatavat, Siim Seppik ja Indrek on jätkuvalt kinni peetud ning Ain ja Sulev Seppik viibivad praeguseks vabaduses.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Lauri sõnul viitavad kriminaalmenetluses seni kogutud andmed, et kahtlustatavad soovisid altkäemaksu kaudu saavutada pankrotimenetluses neile soodsa lõpplahendi ning välistada hagide esitamine nende endi vastu.

"Ei saa aktsepteerida olukorda, kus keegi pääseb vastutusest, sest on omale eelispositsiooni ostnud. Politsei uurib altkäemaksuga seotud vihjeid ja kuritegusid tõsiselt, et anda selge signaal, et ebaausatel võtetel ei ole Eestis kohta ning kutsume üles altkäemaksu pakkumisest või küsimisest teavitama," ütles Laur.

Riigiprokurör Sigrid Nurm selgitas, et korruptsioonikuritegudes kasutatakse enda tegevuse varjamiseks üha keerukamaid võtteid. "Kasutatakse variisikuid ja äriühingute omanikuvahetust, et seost tegelike kasusaajate ning äriühinguga seotud otsuste ja protsesside vahel varjatuna hoida. Pankrotimenetlus, kui kohtu poolt kontrollitav menetlus, peab toimuma ausalt ja läbipaistvalt ning igasuguse osapoolte mõjutamiseta."

"Pankrotimenetlus kaitseb eelkõige võlausaldajate huve ning inimesed, kes üritavad pankrotimenetlust kuritarvitades kahjustada pankrotimenetluse teisi liikmeid, peavad vastutama seaduses ettenähtud ulatuses oma seniste otsuste eest. Kuritegelike ja hea tavaga vastuolus olevate võtetega vastutusest kõrvalehoidumine ei ole ühelgi juhul aktsepteeritav ning kahjustab majanduskeskkonda ning usaldust pankrotimenetluste vastu," lausus Nurm.

Menetlust viib riigiprokuratuuri juhtimisel läbi keskkriminaalpolitsei.

Ain Seppik oli siseminister aastal 2002 kuini 2003, mil ta astus ise ametist tagasi. Seppik oli riigikogu X ja XI koosseisu liige.

Seppik oli aastast 1998 Keskerakonna liige, aastal 2012 lahkus ta erakonnast ning astus järgmisel aastal Reformierakonna liikmeks.

Seppik juhtis aastatel 1995 kuni 1997 politseiametit.

Seppik on 1997. aastal saanud Valgetähe V klassi teenetemärgi.