Paavst Franciscus: laste asemel lemmikloomade muretsemine on egoistlik

Paavst rääkis Vatikanis peetud kõnes Joosepist, kes võttis kasvatada Jeesuse ning julgustas inimesi lapsevanemaks hakkama.

"Lapse saamisega kaasnevad alati riskid, aga veel suurem risk on selles, kui lapsi ei saada," toonitas Franciscus.

Tema sõnul on praegu palju paare, kes ei soovi lapsi, või muretsevad ainult ühe lapse. "Aga neil on kaks kassi, kaks koera ... jah, koerad ja kassid asendavad lapsi. See on mõistagi naljakas, aga nii need asjad on. Lapsevanemaks olemise eitamine võtab meilt inimlikkuse," ütles Rooma paavst.

Paavst Franciscus on ka varem väljendanud muret sündimuse vähenemise pärast arenenud riikides ja rääkinud "demograafilisest talvest".

USA rahvastikubüroo andmetel on lastega paaride osakaal vähenenud: kui 1970. aastatel moodustasid lastega paarid 40 protsenti, siis 2012. aastal oli nende osakaal vaid 20 protsenti. Seejuures on kümnest majapidamisest seitsmes vähemalt üks lemmikloom.