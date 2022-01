Liimets: vaatame Kasahstani sündmusi murega

Välisminister Eva-Maria Liimets (KE) ütles, et ta vaatab Kasahstani sündmusi murega ning loodab, et sealsed võimud täidaks riigis korda taastades ka meeleavaldajate põhivabadusi. Kaitseminister Kalle Laanet (RE) lisas, et segane julgeolekuolukord erinevates regioonides on ohtlik ka Balti piirkonna jaoks.

"Poliitiliselt jälgime olukorda murega ja loomulikult peame oluliseks, et riigis täidetaks kõiki põhivabadusi – kogunemisvabadust, väljendusvabadust nii online kui ka offline võimalustes," ütles Liimets valitsuse pressikonverentsi.

"Mida me näeme, on kahjuks see, et rikutakse nii väljendusvabadust kui ka kogunemisvabadust, meeleavaldajaid on kinni peetud. Samuti on sotsiaalmeediakanaleid sulgetud, internet on olnud maas. Ei ole tagatud inimestel võimalus oma seisukohti väljendada. Olukord on väga dünaamiline. Loodame, et sellest pingekoldest ei tule suuremat regionaalset kriisi," lisas ta.

Liimets rõhutas, et Eesti inimesed, kes Kasahstani reisivad või seal praegu viibivad, vaataksid välisministeeriumi reisihoiatusi ning ei osaleks rahvarohketel üritustel.

Liimets kinnitas, et Eesti saatkond töötab ja abistab vajadusel hätta sattunud reisijaid.

Välisministri sõnul on protestide taga rahulolematus, mis tulenes eelkõige gaasihindade tõusust, ent ka suuremad ühiskonnas kuhjunud pinged.

Laanet: Kasahstani sündmused tekitavad julgeolekuudu

Kaitseminister Kalle Laanet (RE) ütles, et Venemaa ja Valgevene vägede saatmine Kasahstani teeb julgeolekuolukorda maailmas veelgi keerukamaks.

"See tegelikult tekitab sellist nii-öelda julgeolekuudu, ehk me ei saa väga täpselt aru, mida väga täpselt Venemaa tahab teha ja kuhu ta suunab oma sõjalise teraviku. Selle udu sees on Venemaal väga hea tekitada uusi kriisikoldeid," sõnas Laanet.

"Me täna ju tegelikult ei tea, kes on nende massirahutuste taga," rõhutas Laanet.

Laaneti sõnul on Venemaa loomas narratiivi, et Kasahstani sündmuste taga on lääs.

"Me saame ju aru, et kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni liikmed, kes Kasahstani abistama on tulnud, on Venemaa ja Valgevene. Nad tahavad väga selgelt leida kriisi põhjustajat ja sellena on juba läbi käinud lääs. Nad tahavad tekitada narratiivi, et kõik, mis puudutab ebastabiilsust julgeolekuvaldkonnas, on põhjustatud lääne poolt," rääkis Laanet.