Tokajev nimetas protestijaid bandiitideks, andis käsu neid tulistada

Kasahstani president Kasõm‑Žomart Tokajev esines reedel telepöördumisega. Tokajev nimetas protestijaid terroristideks ja bandiitideks ning ütles, et andis sõjaväelastele käsu bandiite hoiatuseta tulistada.

Tokajevi sõnul ründas Kasahstani suurimat linna Almatõd kuni 20 000 "bandiiti". "Andsin õiguskaitseorganitele ja armeele neid ilma hoiatuseta tulistada," ütles Tokajev.

"Bandiidid pole relvi maha pannud, nad jätkavad kuritegude sooritamist või valmistuvad selleks. Võitlust nende vastu tuleb jätkata. Kes alla ei anna, see hävitatakse," ütles Tokajev.

Tokajev lükkas tagasi kõik üleskutsed alustada protestijatega läbirääkimisi. "See on rumalus. Milliseid kõnelusi me saame kurjategijate ja mõrvaritega pidada? Pidime tegelema relvastatud ja hästi ettevalmistatud bandiitidega. Nii kohalike kui välismaistega. Täpsemalt terroristidega. Seega peame nad hävitama, seda tehakse varsti" väitis Tokajev.

Tokajev tänas Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Tokajevi sõnul saabusid Venemaalt saadetud rahuvalvejõud riiki Kasahstani palvel.

Neljapäeval saatis Kollektiivse Julgeolekuleppe Organisatsioon (ODKB) Kasahstani 2500 rahuvalvajat. Organisatsiooni teatel jäävad sõdurid Kasahstani mitmeks päevaks või nädalaks ning neil on õigus kasutada relvi, kui relvastatud grupid neid ründavad.

Venemaa sõjaväelased kontrollivad koos Kasahstani korrakaitsjatega Almatõ lennujaama, vahendas Interfax.