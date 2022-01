Mitu lennufirmat on peatanud lennud Kasahstani

Firma põhjendas otsust negatiivsete arengutega Kasahstanis, vahendas Reuters.

Turkish Airlines märkis pressiteate vahendusel, et Almatõs viibiv lennupersonal lendab laupäeval tagasi Istanbuli. Kasahstani pealinnas Nur-Sultanis oleva lennupersonali evakueerimist alles hinnatakse.

Mitu rahvusvahelist lennufirmat teatas juba neljapäeval, et peatasid oma lennud Almatõsse. Näiteks teatas Saksamaa lennufirma Lufthansa, et ei paku teadmata ajani regulaarseid lende sellesse linna.

Lähis-Ida lennufirmad flydubai ja Air Arabia tühistasid samuti neljapäeval lennud Almatõsse. Flydubai tühistas kaks Dubai-Almatõ lendu. Lennud Almatõsse on peatatud 8. jaanuarini, kuid lennud Nur-Sultani jätkuvad.

Ka näiteks Aserbaidžaani lennufirma Azerbaijan Airlines (AZAL) tühistas lennud Almatõsse.

Kasahstanis muutusid kütusehinna tõusust tingitud meeleavaldused sel nädalal vägivaldseks. Valitsus astus selle tulemusena tagasi.

Kolmapäeval vallutasid meeleavaldajad Almatõ lennujaama, kuid sõjaväelased vallutasid selle erioperatsiooni käigus tagasi.

Kasahstani siseministeeriumi andmetel on Almatõs seoses rahutustega kinni peetud üle 3000 inimese ning 26 relvastatud kurjategijat on "likvideeritud". Politseinike ja rahvuskaartlaste ridades on ametlikel andmetel surma saanud 18 inimest, vigastatuid on 748.

Presidendi pressiteenistus teatas, et alustatud on terrorismivastast operatsiooni.