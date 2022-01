Maimets kutsus uude teadusnõukotta ka mitut eelmise koosseisu liiget

See, et uues teadusnõukojas pole ühtegi eelmise koosseisu liiget, polnud Maimetsa kinnitusel tema teadlik soov.

"Ma mõtlesin, et väga hea oleks, kui sellist järjepidevust oleks ees, side inimestega eelmisest praegusesse, ja tõepoolest, ma päris mitme endise teadusnõukoja liikme käest küsisin, kas nad oleksid nõus tulema uude meeskonda," selgitas Maimets. Aga kõik olevat öelnud, et nad on peaaegu kaks aastat kõik oma kiired asjad edasi lükanud, laud on pooleliolevaid teadusartikleid täis ja doktorandid ootel, mistõttu otsustati oma põhitegevusele pühenduda. Ent Maimetsa kinnitusel lubasid kõik vajadusel abi ja nõu anda.

Uusi nõukojaliikmeid otsima asudes alustas Maimets läbirääkimisi paljude Eesti tippteadlaste, tipparstide ja teadusjuhtidega. "Rääkisime eelkõige sellest, millised erialad peaks sellises teadusnõukojas olema, ja muidugi ka, keda nad soovitaksid. Nende väga sisukate vestluste tulemusel tekkis mul päris pikk nimekiri inimestest ja ma valisin välja eelkõige sellised erialad, mis tundusid väga vajalikud ja mõistlikud olevat: immunoloogid, viroloogid, esmatasandi arstiabi spetsialist, sotsiaalteadlane ja muud sellised," selgitas Maimets neljapäeval avalikustatud koosseisu kujunemist.

"Teisalt vaatasin, et kui väga erinevatest kohtadest soovitati ühte nime, siis ilmselt sellel nimel on tulevikus oluline kandvus ja oluline seljatugi."

Maimetsa sõnul avaldasid neil läbirääkimistel Eesti teadlased, tipparstid, kelle aeg on pikalt ette äraplaneeritud, kõik väga suurt toetust ja valmisolekut abistada nii teadusnõukoda kui ka Eesti valitsust koroonaviiruse käiguga võimalikult hästi toimetulekul.

"Nii et hästi tugev Eesti teadlaskonna tugi oli see, mida oli hästi meeldiv tõdeda."

Pakkumisest teadusnõukojaga liituda äraütlejaid oli Maimetsa sõnul mõni üksik.

Praeguseks on Maimets kokku saanud uue teadusnõukoja statuudi ning ta avaldas lootust, et see muutub järgmisel nädalal avalikuks. See defineerib ära need teemad, millega teadusnõukoda tegeleb ja kuidas.

Avalikkusega suhtlemisel tuleb teadusnõukoja liikmetel Maimetsa hinnangul teha vahet teadlaste, õppejõudude rolli ning ekspertrolli vahel. "Mitmed asjad, mida me täidame eksperdina, on sellised, mis ei pruugi kohe avalikku käibesse minna," põhjendas ta.

Elektrooniliselt on värske teadusnõukoda asju arutanud juba varemgi, esimene kokkusaamine toimub ilmselt tuleval esmaspäeval ning Maimets loodab, et seal osaleb ka peaminister.

Teadusnõukoja uued liikmed on Põhja-Eesti Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja ja vanemarst Mait Altmets, Tartu Ülikooli psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro, Tartu Ülikooli peremeditsiini professor ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja Ruth Kalda, Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia professor ja bio- ja siirdemeditsiini instituudi biomeditsiini osakonna juhataja Pärt Peterson, Tartu Ülikooli viroloogia kaasprofessor Margus Varjak ning Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm.