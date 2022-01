Krista Fischer jätkab teadusnõukoja abistamist

Uues teadusnõukojas on seitse liiget. Esindatud on nii viroloogia, immunoloogia, arstiteadus kui ka sotsiaalteaduslik pool, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Doktor Mait Altmets on infektsioonkontrolli talituse juhataja Põhja-Eesti regionaalhaiglas ehk tõepoolest inimene, kes haigla elu teab. Samuti professor Ruth Kalda on praktiseeriv arst. Professor Pärt Peterson on Eesti üks tugevamaid immunolooge, kelle teadmised on ääretult kasulikud selles situatsioonis. Sama võib öelda kaasprofessor Margus Varjaku poolt, kes on väga põhjalikult uurinud erinevaid viirusi. Ja meil on professor Jaanus Harro, kes on ühelt poolt arst, ravimiteadlane, tema teema on ka psühhofarmatoloogia. Ja loomulikult professor Triin Vihalemm, kes on väga tugev ühiskonnateadlane," kirjeldas Maimets koja koosseisu.

Vihalemm on uurinud lähemalt ka Eesti venekeelset elanikkonda. Peaminister Kaja Kallase sõnul võiksid tema teadmised aidata jõuda koroonat puudutavatel sõnumitel ka venekeelse elanikkonnani.

"Tema ekspertiis on seotud sellega, kuidas panna teatud rühmi käituma üht- või teistpidi. Tegelikult see on see, mis on olnud suur küsimus, kuidas jõuda näiteks venekeelse elanikkonnani vaktsineerimise tõhustamiseks, kuidas jõuda nende inimesteni, kelleni meil on oma sõnumitega vaja jõuda," rääkis Kallas.

Maimetsa sõnul soovis ta meeskonnas näha ka mõnd eelmise koosseisu liiget, kuid pakkumisest keelduti ligi kahe aasta jooksul kuhjunud muude tegevuste tõttu. Samas plaanitakse Maimetsa sõnul võtta arvesse ka endiste liikmete oskuseid ja nõuandeid.

"Konkreetne kokkulepe on meil Krista Fischeriga, kelle teadmised ja oskused on, ma ütleks, unikaalsed Eestis ja mul oli kohe selge, et ilma selleta me kuhugi ei jõua. Meil on praegu kokkulepe, et ta teeb uuringuid edasi terviseameti all ja ta ütles, et ta on valmis kõikidel meie koosolekutel osalema, oma informatsiooni edasi andma," ütles Maimets.

Krista Fischer on koroonaaja vältel teinud ülevaadet viiruse levikust, haiglasse sattumisest ja muust sellega seonduvast.

Maimets lisas, et teadusnõukoja uus koosseis on kitsendanud enda rolli. Nii välditakse ka teadlaste arutluse toomist avalikkuse ette, välja plaanitakse anda selgeid sõnumeid.