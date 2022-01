Tallinn ei taha anda riigile Lasnamäe paeklindil asuvat maatükki

Tallinna kavandab rajada Lasnamäele, Kesklinna ja Pirita piiril kulgevale paeklindile ligi üheksa kilomeetri pikkuse pargiala, mille piiridesse jääb ka Narva mnt 135 katastriüksus, mida maa-amet soovib arvata riigi maareservi.

Linnavalitsuse sõnul moodustab kavandatav klindipark olulise osa Tallinna tulevasest rohelisest liikumisvõrgustikust ning Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa piiril kulgev paekivipaljand peaks olema terviklik teekond, mille nimeks saab klindipark.

"Klindipargi eesmärgiks on teha sellest meeldiv ajaveetmise koridor kõigile. Klindipargi kontekstis on oluline tagada juurdepääs uuele avalikule ruumile Narva maantee lõunapoolsetest elamupiirkondadest. Narva mnt 135 katastriüksuse näol on tegemist strateegiliselt olulise "väravaga" klindiparki, millel on tulevikus potentsiaal pakkuda ka paremat juurdepääsu Varsaallikateni," seisab linnavalitsuse kolmapäevases korralduses, millega öeldi maa-ameti taotlusele ei.

Tallinna linnavalitsus märkis oma korralduses, et riigi maareservi moodustamine avalikult kasutatavate rohealade arvelt ei ole põhjendatud. Linnavalitsuse hinnangul oleks riigil võimalik katastriüksus jätta riigi omandisse maareformi seaduse järgi sotsiaalmaana, mis tagaks katastriüksuse avaliku kasutamise, kuid riik soovib maa jätta riigi omandisse maareservina.

Linnavalitsus märkis ka, et katastriüksuse kasutamise otstarve juba praegu selge ning jääb arusaamatuks, milliste tulevikus tekkivate ülesannete täitmiseks riik katastriüksust vajab.

Kõnealune krunt jääb Lasnamäe elamualade üldplaneeringu järgi haljasala juhtotstarbega maale ja Tallinna arengustrateegia "Tallinn 2035" järgi moodustab see osa rohelisest liikumisvõrgustikust.

Maa-amet hakkab Tallinna otsust alles kaaluma

Maa-ametist öeldi ERR-ile, et Tallinn pole oma otsust neile veel saatnud.

Maa-ameti riigimaade büroo juhataja Katrin Kass ütles ERR-ile, et maareformi seaduse alusel on maa-ametil õigus välja selgitada riigi omandisse jätmiseks sobivad maad ning konkreetset katastriüksust soovitakse riigi omandisse jätta riigi maareservina.

"Kui kohalik omavalitsus on enda seisukoha koos põhjendustega Maa-ametile edastanud, siis vaadatakse see läbi ja kaalutakse, kas jätkatakse maa riigi omandisse jätmise menetlust või viiakse maareform läbi muul viisil, näiteks maa munitsipaalomandisse andmise teel," lausus Kass.

Kui palju Narva maantee ääres asuv maatükk rahas väärt on, pole Kassi sõnul välja selgitatud, sest maareformi käigus maa riigi omandisse jätmise ega munitsipaalomandisse andmise menetlustes ei viida läbi maa hindamist.