Putin ja Tokajev arutasid olukorda Kasahstanis

Tokajev ütles Putinile, et tema riik on jätkuvalt "terroristide" rünnaku all, mis toimuvad mõnel pool Kasahstanis hoolimata riigi julgeolekujõudude ning Venemaalt ja teistest Kollektiivse Julgeolekuleppe Organisatsiooni (ODKB) liikmesriikidest saabunud sõjaväeüksuste tegutsemisest, vahendas Kasahhi presidendi pressiteenistus.

Tokajev kinnitas Putinile, et Kasahstan jätkab halastamatut võitlust terrorismiga, lisati samas teates.

Vene presidendiadministratsiooni teate kohaselt olevat Tokajev Putinile rääkinud, et olukord riigis on stabiliseerumas. Samuti tänas Kasahstani riigipea Putinit vägede saatmise eest naaberriiki, et maha suruda kõige rängem vägivald, mis on seal 30 iseseisvusaasta jooksul toimunud, teatas Kreml.

Moskva sõnul toetas Putin Tokajevi ideed korraldada lähipäevil videokonverents ODKB kuue liikmesriigi liidrite vahel, et arutada korra taastamist Kasahstanis.

Hiljem pidas Putin telefonivestluse ka Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenko ja Armeenia presidendi Nikol Pašinjaniga, kes olevat Kremli teatel toetanud ideed ODKB liidrite videokohtumisest.