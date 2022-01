ODKB alustas vägede väljaviimist Kasahstanist

Venemaa juhitud Kollektiivse Julgeoleku Organisatsiooni (ODKB) riigid alustasid neljapäeval oma vägede äraviimist Kasahstanist, kuhu need olid toodud riigi presidendi Kassõm-Žomart Tokajev kutsel, pärast vägivaldsete meeleavalduste puhkemist aasta alguses.

Venemaa, mille üksused moodustasid enamuse võõrkontingendist, teatas neljapäeval, et lõpetab oma üksuste väljatoomise 19. jaanuariks, mis on varasem tähtaeg kui algselt lubatud.

Venemaa president ütles, et Kasahstani missioon oli tema riigi jaoks edukas ning sellest tasuks õppida ka tulevikku silmas pidades.

"Tänu teie saabumisele suutsid Kasahstani sõjavägi ja julgeolekujõud viia ellu oma ülesande bandiitide tabamisel," ütles riigi asekaitseminister Muhhamedžan Talassov neljapäeval ODKB vägede lahkumistseremoonial Almatõs.

ODKB-sse kuuluvad lisaks Venemaale ja Kasahstanile veel Armeenia, Valgevene, Kõrgõzstan ja Tadzikistan.

Energiahindade järsust tõusust vallandunud meeleavaldused kasvasid aasta alguses kiiresti üle vägivaldseks märatsemiseks, mille käigus rünnati ja süüdati valitsushooneid ning kauplusi. Võimud on vahistanud umbes 10 000 inimest ning väitnud, et osa ründajatest olid islamivõitlejate poolt välja õpetatud. Tokajev põhjendas sellega ka ODKB vägede kohale kutsumst, ehkki ta ei täpsustanud, kes need välismaalastest märatsejad olid.

President on vallandanud mõned julgeolekuteenistuse juhid ning esitanud neile ka riigireetmise süüdistuse.

Rahutuste ajal teatas Tokajev, et võtab üle endise presidendi Nursultan Nazarbajevile kuulunud julgeolekunõukogu juhi koha, mille kaudu ekspresident siiani riigi juhtimist mõjutas. Nazarbajevit ei ole rahutuste puhkemisest saadik avalikkuses nähtud.