Tartu Maarja kiriku torn ehitati annetajate toel taas üles

Alates möödunud aasta jaanuarist on Tartu Maarja kirik aina kõrgemale kerkinud, ning nüüd on müüriehitus jõudnud lõpule. Seda nii Tartu linna kui ka sadade suuremate ja väiksemate annetajate toel.

"Oleme kutsunud inimesi olema kirikuehitajad ja terve 2021. aasta suve müüsime neid samu kirikukive, mis siia torni müüriti. Head inimesed, kes annetasid meile, said kirjutada oma nime tornikivi peale ja need kõik on siia laotud. Me saame neid mõõta mitmetes sadades, tuhande poole peale juba," rääkis Tartu Maarja koguduse juhatuse liige Lea Saar.

Maarja kirikut peetakse üheks rahvusliku ärkamisaja keskuseks ja laulupeokirikuks, sest just seal kuulutati avatuks esimene üldlaulupidu. Ent pühakoja 180. juubeliaastal esitleti kirikumarki hoopiski Eesti spordimuuseumis. Põhjusel, et pärast pommitamist ei lubanud nõukogudeaegne võim varemeid tagasi kogudusele, vaid sellest sai põllumajandusakadeemia spordihoone.

"Aga sellega välditi ka olukorda, et kirikuvaremed oleksid hoopis kokku lükatud ja siin oleks võinud olla kolm-neli hruštšovkat. Siis ei oleks lasteaeda siin, ei oleks praegu kirikut oma valmimisjärgus," ütles Tartu Maarja koguduse juhatuse liige Toomas Savi.

Torn, mis võidupühaks saab ka katuse ja tornikuke, on alles esimene osa ehitusest. Annetuste kogumine jätkub, et lõpuks saaks Tartu omale uue ja modernse kiriku, mis küll väliselt hakkab välja nägema just nagu 100 aastat tagasi.