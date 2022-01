Dokumentaalfilm "Estcoy-8" avab Eesti välismissioonide traagilisima loo

"See idee tekkis mul aastaid tagasi, kui ma ise veel teenistuses olin ja neid lugusid kuulsin, mis selle kompaniiga juhtus. Juba siis mul tekkis idee, et selle loo peab kindlasti kunagi Eesti rahvani tooma," rääkis filmi autor, Estcoy-16 veteran Erik Tikan "Aktuaalsele kaamerale".

Meeste usalduse võitmine ei olnud lihtne ja lõpuks soostus 30 veteranist viis seda aega meenutama.

"See otsus tuli raskelt, aga ma üritasin ise ka võtta osa ja selles mõttes natukene joon alla tõmmata sellega teemale, et enda seest ka natukene neid asju välja saada," selgitas Estcoy-8 veteran Ranno Pettai.

Veteranid tunnistavad, et ka oma lähedastele pole nad seni oma üleelamistest rääkinud. Ühe haavata saanu sõnul sai ta ema alles treilerit nähes teada, kui tõsise vahejuhtumiga oli tegu.

"Üks lõhkekeha jäi avastamata meil tulles, soomuk sai suuri kahjustusi ja mõlemad pioneerid said hukka, lisaks veel haavatuid oli kokku neli. /.../ Suits sellest plahvatusest, pluss veel tulekustutussüsteem hakkas tööle ka. Ja soomukis, kus ma istusin, ei olnud õhku. Ma lihtsalt istusin seal istme peal ja tundsi, kuidas ma vajun kokku. Nagu filmides näidatakse, inimene hüppab vee sisse ja upub, kukub sinna alla, oli umbes sama tunne," kõlab filmis kirjeldus juhtunust.

Pettai sõnul sai see film teoks vaid tänu sellele, et Tikan ise on olnud Afganistanis missioonil ja teab, mida mehed kogesid. Ühelegi tsiviilisikule poleks mehed end avanud.

"Ma arvan, et me saime ühe hea asjaga hakkama ja suure asjaga. Ma olen rahul sellega, et ma otsustasin osa võtta," ütles Pettai.

"Austusest kamraadide vastu, sinna jäänute, langenute, vigastatute austuseks. See on väga suur asi, ma arvan. Puudutas neid õigeid kohti," ütles Estcoy-8 veteran Indrek Nurk.

"Mina olen endas rahu teinud, aga teatud asjad jäävadki elu lõpuni meelde. Aga me peame oma eludega hakkama saama ja ma arvan, et keda te seal dokumentaalis näete, kokkuvõttes need inimesed on väga hästi hakkama saanud. /... / Ei ole võib olla kõige lihtsam, aga tuleb tegeleda ja igapäevaselt tuleb tegeleda sellega, paratamatult tuleb see kõik selja taha jätta," rääkis Pettai.