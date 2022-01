Teenusepakkuja vahetumine jättis osa teist vaktsiinisüsti oodanuid infosulgu

Galina (nimi muudetud - toim) on Mustamäel elav eakas ja liikumisraskustega pensionär, kes oma kolmandal korrusel asuvast korterist väljas ei käi ning kelle päevad veerevad õhtusse PBK kanalilt uudiseid jälgides, mistap ka tema infoväli on vaatamata laste ja lapselaste pingutustele hoopis teistsugune. Sestap ei tahtnud ta ka koroona vastu vaktsineerimisest midagi kuulda, seda enam, et kokkupuude välisilmaga piirdub vaatamas käivate pereliikmetega. Pika veenmise peale sai pere ta lõpuks siiski nõusse ning Galinale telliti vaktsineerimine koju.

Nimelt näeb haigekassa teenusekorraldus ette, et kui mõnel perearsti nimistus oleval inimesel on liikumisraskused, võib ta teha saatekirja vaktsineerimiseks kohaliku omavalitsuse koduõendusteenuse partneri juurde, kes tuleb inimest koju vaktsineerima.

Tallinnas pakkus koduõendusteenuse alt eakate, liikumispuudega või psüühiliste erivajadustega patsientidele kodus vaktsineerimist Confido. Galina sai oma esimese vaktsiinisüsti 24. novembril. Teise süsti pidanuks ta saama 5. jaanuaril, ent selleks, et aeg täpsemalt kokku leppida, pidi ta teenusepakkujaga detsembri lõpus ise uuesti ühendust võtma.

Galina sugulased helistasidki siis Confidosse, et jaanuari algusesse teise süsti aeg broneerida, said aga vastuseks, et graafikuid veel ei ole, helistatagu jaanuari algul tagasi.

Uue aasta alates taas Confidosse helistades teatati sugulastele aga, et nende leping linnaga lõppes aastavahetusega, mistap nemad teist vaktsiinisüsti tegema ei tulegi. Kästi hoopis oma perearstile helistada, väites, et perearst peab teise süsti tegema.

Galina elab küll Mustamäel, ent tema perearst asub Nõmmel. Nagu enamik perearste, ta koduvisiite ei tee. Et perearstikeskuses lifti pole ja Galina treppidest enam käia ei suuda, ei tulnud kõne alla ka ise arstile minek. Eks ju seetõttu saigi vaktsineerimine koju tellitud. Saati ei teadnud perearstikeskus kohustusest ise vaktsineerimine lõpule viia midagi ning kupatas Galina pere terviseametisse helistama.

Järgnesidki kõned ametkondadesse: esmalt terviseamet, seejärel haigekassa. Viimasest said Galina sugulased viimaks teada, et Tallinna uus koduõenduse lepingupartner on Eldred, kes peaks jätkama ka pooleli jäänud vaktsiinikuure. Kuigi tegemist on Tallinna uue lepingupartneriga, siis Tallinna perearstid sellega kursis ei ole. Nii sai ka teine vaktsiinidoosi aeg viimaks - kuigi hilinemisega - Eldredis kokku lepitud, ent jooksutamist mööda ametkondi eelnes sellele üksjagu. Igal kodus vaktsineerimist vajaval inimesel nii head tugisüsteemi aga olla ei pruugi.

Tallinna linnavalitsuses koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaatorina töötav Ester Öpik ütleb, et Confidol on uue teenusepakkuja andmed ja telefon, kuhu patsiente vajadusel täiendavate küsimustega suunata ning kuhu helistades saab teha ka uusi broneeringuid.

"Patsiendid ei pea vahepeal pöörduma oma perearsti poole," rõhutab Öpik. "2021. aasta detsembri lõpus leppisid Confido ja Eldred omavahel kokku kuupäeva patsientide üleandmiseks. Andmed liikusid 3.-5. jaanuaril ja kokku edastati Eldredile 102 patsiendi andmed. Umbes pooltele patsientidele on tänaseks helistatud ja uus aeg kokku lepitud. Teistega võetakse samuti teenuse pakkuja poolt ühendust lähipäevil Neid teavitas ja teavitab uus partner Eldred."

Öpikul puudub info, et patsiendiandmete üleandmisel ühelt teenuseosutajalt teisele tõrkeid oleks esinenud.

Hinnapõhise hanke võitnud Eldrediga kehtib koduõenduse leping koroona vastu vaktsineerimiseks veebruari lõpuni.

"Kui vajadus teenuse järele säilib, siis on linna valmis koduse vaktsineerimise teenust võimaldama ka pikemalt," ütleb Öpik, lisades, et teenus on hästi vastu võetud. "3.-7. jaanuarini on saanud kodus vaktsiini 34 patsienti. Aeg on kokku lepitud, st ootel on üle 40 inimese."

Confido vaktsineerimise koordinaator Mari Anton tõdeb, et leping Tallinnaga lõppes tõepoolest 31. detsembril.

"Enne seda Tallinna linn kuulutas välja hanke, mille võitis Eldred. Meie saime ka sellest enne pühi teada, et selle hanke võitis Eldred. Kui me käisime kodudes, andsime inimestele info, et teiega võetakse ühendust, sest me ei teadnud, kas linn jätkab meiega või ei. Kui võitjaks osutus Eldred, siis me andsime neile 3.-5. jaanuarini üle andmed, kes said esimese doosi ja kelle teine doos jäi uude aastasse. Eldred lubas nendega ühendust võtta ise," ütleb Anton. "Osad patsiendid on olnud aktiivsed ja broneerinud ise aegu."

Anton lisab, et alul neil puudusid Eldredi kontaktid, mistõttu soovitatigi perearstiga ühendust võtta.

"Nüüd on meil see info olemas, kuhu suunata kliente," lisab ta.

102 üle antud patsiendist 34 olid selleks ajaks, kui andmed Eldredini jõudsid, jõudnud juba omal käel uue aja broneerida ehk ilmselt umbes sellist rada pidi nagu Galina. Ent Galina sugulastele anti nimelt suunis ise oma teise vaktsiiniaja broneerimiseks helistada, mitte jääda koju kõnet ootama.