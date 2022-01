Riskifond: süsiniku hind võib Euroopas 2022. aastal kahekordistuda

Euroopa Liidus kehtib tööstusettevõttele ühe tonni süsinikuheite eest hind. Detsembris tõusis süsiniku hind kõigi aegade kõrgemale tasemele, üle 90 euro tonni kohta. Aastases võrdluses tõusis süsiniku hind lausa 147 protsendi võrra.

Brüssel tahab täita oma ambitsioonikaid kliimaeesmärke. Euroopat räsib aga energiapuudus, seetõttu kasutatakse üha rohkem fossiilseid energiaallikaid. Ambitsioonikad kliimaeesmärgid ajavad CO2 kvoodi hinda spekulantide toel veelgi kõrgemale.

Northlanderi juht Ulf Ek eeldab, et süsiniku hind jätkab tõusmist ka 2022. aastal. Ek eeldab, et talvel jõuab süsiniku hind 100 euroni tonni kohta. Aasta lõpus peaks see hind Eki hinnangul olema 140-160 euro vahel.

"Meie ootus on, et 2022. aastal süsinikdioksiidi heitkoguste hind tõuseb," ütles EK investoritele saadetud kirjas.

EL-i süsinikuturg on poliitiliselt üles ehitatud nii, et poliitikud saavad saastekvootide pakkumist karmistada, et tõsta süsiniku hinda. Investorid eeldavad, et stiimulipaketid ja investeeringud heitkoguste vähendamiseks tõstavad ka süsiniku hinda.