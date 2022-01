ERR Brüsselis: EL-i raportöör soovitab kliimaeesmärkide täitmata jätjaile trahvi

Euroopa Liidu suure kliimapaketi üks osa on n-ö koormajagamise regulatsioon. Sellega seatakse igale riigile aastani 2030 heitgaaside emissiooni eesmärk, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmisel nädalal käis seaduse Euroopa Parlamendi raportöör, parlamendi Rootsi Moderaatide saadik Jessica Polfjärd välja ettepaneku seada sisse rahalised trahvid riikidele, kes seda ei täida. Seejuures tuleks trahvi maksta iga CO2 tonni pealt, mis eesmärgist puudu jääb.

"Me näeme, et kui ei jõuta 2030. aasta eesmärkideni, siis on juba tõelisi probleeme 2050. aasta eesmärgini jõudmisel. Seepärast on hea siduda see sanktsioonidega. Kuid minu lootus on, et leiame lahenduse ja ei pea riike karistama. Ma loodan, et riigid leiavad lahendusi, et tõesti eesmärkideni jõuda," rääkis Polfjärd.

Arvestades kiiret hinnatõusu CO2 emissiooni turul, ei oleks sellised trahvid liikmesriikides ilmselt ülearu populaarsed. "Aktuaalne kaamera" küsis, kas ei võiks kliimaeesmärkideni jõudmiseks kasutada pigem positiivset motiveerimist.

"Heitgaaside vähendamisel on väga palju positiivseid külgi. Me oleme paljudes riikides näinud häid näiteid sellest, kuidas rohepööre on juba toimunud ja see panustab uude majandusse Euroopa Liidus," ütles Polfjärd.

Kuna CO2 emissioonide arvutused on seotud aastaga 1990, siis Eestit trahvid praeguse seisuga ka ei ähvardaks. Sellegipoolest on osad Euroopa Parlamendi Eesti saadikud ideele vastu.

"Trahvimine ei aita. See ainult tekitab pingeid, inimesed lähevad omavahel tülli ja tulemus ei ole ühtne Euroopa. Ma arvan, et sellel ei ole mingit mõtet. Tegelikult on oluline, et ka Rootsi Moderaadid saavad aru, milline on olukord Poolas, Eestis või Leedus, kus on väga CO2-intensiivne energia tootmine," kommenteeris Euroopa Parlamendi Isamaa saadik Riho Terras.

"Selline karistamise metoodika ei ole kunagi edasiviiv. Ainuke asi, mis viib edasi, kui me räägime kliimapoliitikast, on siiski see, kui me lähtume teaduslikest faktidest ja räägime läbi kõik need negatiivsed ja positiivsed küljed," ütles europarlamendi EKRE saadik Jaak Madison.