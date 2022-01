Paikuse raamatukogus on avatud õmblustuba

Sellist teenust pakuvad paljud Soome raamatukogud ja Eestiski on see mõnes paigas olemas. Paikusel on selleks väike tuba, kus asuvad õmblus- ja overlokmasin ning kõik õmblustööks vajalik: niidid, käärid ja triikraud, samuti peegel ja mannekeen. Ajakirjadki, kust lõiget maha võtta, on olemas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Raamatukogu juhataja Gerli Lehemets oskab õmblusmasinat kasutada ja nii saab veenduda, et uus masin ikka töötab.

"Kui jutt lahti läks, et meil õmblustuba saab avatud siin raamatukogus, siis lugejad juba küsisid, et kas ma toon kanga siia ja raamatukoguhoidjad õmblevad kleidi valmis. Aga sellist teenust me veel ei paku. Võib-olla tulevikus tulevad siin väikesed töötoad, et kellel on mingitest oskustest puudu, me leiame juhendaja, kes siis viib läbi töötoa kas millegi õmblemiseks või tikkimiseks," selgitas Pärnu keskraamatukogu turundusjuht Krista Visas.

Õmblustööd saab rahulikult väikeses toas teha, ukse saab kinni panna ja kleiti selga proovida.

"Olen näinud, et Soomes näiteks ka täitsa keset lugemissaali. Ma arvan, et ma isiklikult ei tunneks ennast väga mugavalt. Ja see häirib kindlasti ka - nagu te siin taustal ka kuulsite, õmblusmasin teeb ikkagi häält natukene, ta segab ka lugejaid, kes raamatuid valivad või lehte loevad või mingit uurimistööd kirjutavad. Pigem ikka eraldatud ruum on parim variant," rääkis Visas.

Õmblustuba saab kasutada tasuta.

Tänavune on raamatukogude aasta ja Paikusel avati õmblustuba just seda silmas pidades. Raamatukogude aasta avatakse kolmapäeval.