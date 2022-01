Ratas: kiiresti on vaja uusi samme Eesti inimeste aitamiseks

"Praegustest meetmetest ei piisa," ütles Ratas saates "Otse uudistemajast" tarbijate energiahindade suuri kulusid kommenteerides.

Ratase sõnul on praegune kompensatsioonimeede töötatud välja riigihalduse ministri Jaak Aabi poolt ja on küll abiks, aga kuna kütteperiood kestab veel mitu kuud, siis tuleb leida kiiresti järgmisi lahendusi: "Loomulikult on [praegust süsteemi – toim] keeruline rakendada, aga teine alternatiiv on, et meil ei ole seda kokkulepet."

Riigikogu esimehe sõnul andis peaminister Kaja Kallas majandus- ja taristuminister Taavi Aasale ülesandeks tulla neljapäeval valitsuses välja järgmiste ettepanekutega energiakriisi lahendamiseks.

Seetõttu esitab Keskerakond ettepanekud erakliendi jaoks lisaks kompenseerida elektri- ja gaasiarvetest poole ning ettevõtjate jaoks võrgutasude hinna täies mahus.

Ehkki Ratasel pole kindlust, et Reformierakond neljapäevasel istungil ettepanekuid toetab, on tema sõnul vaja lahendused leida kiiresti.

"Loodan, et mõlemad valitsuspartnerid saavad aru, et meil on vaja teha uusi samme, kuidas Eesti inimesi aidata," ütles Ratas. "Otsused peavad sündima lähinädalatel, seda ei ole kuskile lükata."

Ratas kinnitas, et kui Reformierakond peaks tulema välja ettepanekuga tõsta kulude kompenseerimiseks tulumaksuvaba miinimumi 500 eurost kõrgemale, siis see vääriks debatti, kuna ettepanek ühtiks Keskerakonna maailmavaatega.

Samas ei piirduks see Keskerakonna ettepanekus välja toodud kolmel järgneval kuul veidi enam 50 miljoni suuruse lisakuluga, milleks peaks raha tulema lisaeelarvest, vaid oleks riigi jaoks tunduvalt suurem püsikulu aastateks, mis nõuab eelarvestrateegia muutmist.

Eesti vajab tuuleparke

Ratas sõnas, et ehkki talvel on kummaline selle ettepanekuga vähese tuule tõttu välja tulla, siis tegelikult tuleb Eestis suurendada tuuleenergia loomise võimekust. See tähendaks tuuleparkide rajamist. Ta möönis, et paraku on inimestel suhtumine, et tuuleenergia on väärtuslik, ent seda ei tohiks toota inimese tagaaias. Selle lahenduseks võiksid olla toetusmeetmed.

Meetmeid peaks rakendama ka selleks, et inimesed saaksid oma kodudes ümber ehitada küttesüsteeme ning rajada päikesepaneele.

Euroopa Liidu kliimapaketist "Eesmärk 55" kõneldes ütles Ratas, et Euroopa Liidu asjade komisjon on teinud õigesti, et nad pole kiirustanud selle vastuvõtmisega.

"Ma ei ennusta sellele paketile kiiret vastuvõttu," jättis Ratas lahtiseks otsad, kas ka jaanuari lõpuks on oodata paketi vastuvõtmist.

Kuigi paketi eesmärk tagada puhtam keskkond on vajalik, siis tuleb Ratase hinnangul lisaks keskkonnale arvestada ka majanduse ning inimeste sotsiaalse toimetulekuga ning selles valguses peab Eesti enda huvide eest väga tugevalt seisma.