Opositsioon tahab elektri hinna riiklikku reguleerimist ja kompensatsiooni

EKRE esitas teisipäeval riigikogule otsuse-eelnõu, kus tehakse valitsusele ettepanek kehtestada elektrile riiklikult reguleeritud hind, peatada aastaks Eesti osalemine elektribörsil ja CO2 kauplemissüsteemis.

"Kui me peatame oma kauplemise CO2 kvootidega, kui me lahkume börsilt, siis on võimalik elektri hinda alla tõmmata umbes poole võrra. Mis ei välista seda, et me toetame kindlasti ka teatud maksulangetusi, mida on ka valitsus välja pakkunud, eelkõige Keskerakond," selgitas EKRE aseesimees Mart Helme "Aktuaalsele kaamerale".

Isamaa leiab, et väike- ja kodutarbijad võiksid osta elektrit börsiväliselt konkurentsiameti kooskõlastatud hinna alusel.

"Mis praegustes oludes tähendaks elektrihinda umbes 50-60 eurot megavatt-tund ehk viis-kuus senti kilovatt-tundi inimese kohta. Ja samas see jätaks võimaluse inimestel fikseeritud hindadega pakettide kokkuleppimiseks ja jätaks võimaluse ka börsil osalemiseks," rääkis Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Tema sõnul kehtestataks elektritootajatele, näiteks Eesti Energiale seadusega kohustus universaalteenuse müügiks riigisiseselt ja kompenseeritaks CO2 kvoodi hind riigieelarvest.

Reformierakonna aseesimehe Jürgen Ligi hinnangul tuleb börsisüsteemi arutada, kuid vara on rääkida elektribörsist kui läbikukkunud süsteemist.

"Mis meid kõiki praegu masendab, on see praegune kõrge hind. Samas võib ka öelda, et börsi keskmine hind on madalam ja see madalam hind on tulekul. Me ei tea, milline saab olema tulevane fikseeritud hind, küll aga võime kindlalt öelda, et börs kokkuvõttes on odavam, tuleb üle elada need rasked ajad," kommenteeris Ligi.

Elektri hinnale riigi poolt piiri seadmist peab Ligi riskantseks, kuna tulemuseks on tema sõnul näiteks ebapiisavad investeeringud ja elektri puudus.

Sotsiaaldemokraatide hinnangul tuleks tarbijad vabastada selleks aastaks taastuvenergiatasust, mis tuleks ülelaekunud kvoodi tuludest kompenseerida Eleringile. Lisaks muudaks sotsid toetuste süsteemi.

"Siis kompenseeritakse tegelikult kõigile näiteks esimesed näiteks 1000 kilovatt-tundi kuus, mis tähendab seda, et kõige suuremad tarbijad, kes on reeglina ka jõukamad, saaksid seda toetust palju vähem osana oma energiakuludest. Aga valdav enamus majapidamistest saaks seda toetust ilma igasuguste paberite, toetusteta," selgitas SDE juhatuse liige Jevgeni Ossinovski.

Keskerakond kogunes teisipäeva õhtul, et arutada energia hinnatõusu täiendavaid leevendusmeetmeid.