Keskerakond tahab kõigile kodutarbijatele kompenseerida pool elektriarvest

Keskerakonna juhtkonna ja fraktsiooni koosolekul otsustati tulla välja uue toetusmeetmete paketiga kõrgete energiahindade kompenseerimiseks nii kodutarbijatele kui ka juriidilistele isikutele.

Lühiajalised meetmetena soovitakse kompenseerida juriidilistele isikutele elektri võrgutasu täiel määral, kõikidele gaasitarbijatele pool arvest ja kodutarbijatele elektritarbimise samuti pool arvest.

Keskerakonna ettepanekute kogumõju kolmeks kuuks (jaanuar-märts) on hinnanguliselt 170 miljonit eurot, teatas erakond.

Pikemaajalise meetmena tahetakse kompenseerida kodutarbijatele 20 protsenti päikesepaneelide paigalduskuludest ning tõsta tuuleparkide rajamise tempot.

"Elektri hinnatõus on juba jõudnud toiduainete hindadesse ning hakkab õige pea peegelduma vastu tarbekaupade ja teenuste hinnasiltidelt. Riigil on olemas võimalused elanikele abikäsi ulatada, seda nii lühiajaliste meetmete kui ka pikaajaliste lahenduste osas. Elekter ei saa olla luksuskaup. On vastutustundetu käed rüpes pealt vaadata, kuidas paljudel inimestel tuleb valida kommunaalkulude tasumise ja igapäevase toidukorvi vahel," lausus Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid.

Keskerakonna väljapakutud toetusmeetmed tuleksid lisaks praegustele toetusmeetmetele.

Aas: täna vajavad abi praktiliselt kõik

Kuigi võib tekkida küsimus, miks tahetakse kompenseerida elektri- ja gaasiarveid ka neile, kes seda tõenäoliselt ei vaja, on praegu abivajajaid juba nii palju, et universaalne lähenemine on mõistlik, ütles "Aktuaalses kaameras" majandusminister Taavi Aas (Keskerakond).

"Täna on olukord, kus nende inimeste arv, kes vajavad arvete hüvitamist, päev-päevalt suureneb, sest teada on, et muudetakse lepinguid, mis ei ole tähtajalised. Ka fikseeritud hinnaga pakettide puhul on tähtajalisi ja tähtajatuid pakette. Praegu müüjad vaatavad neid pakette üle. Neile, kelle lepingud lõppevad, pakutakse järgmist paketti hoopis teise hinnaga. /.../ Tänases olukorras on nii, et praktiliselt kõik vajavad abi," lausus Aas.

Aas ütles, et uute hüvitiste maksmiseks kuluv raha kaetaks käibemaksu väga hea laekumisega.

Aasa sõnul on lausaline toetuste maksmine ka tehniliselt märksa lihtsam.

Mida koalitsioonipartner Reformierakond ettepanekutest arvab, saab selgeks lähipäevil. Aas oli optimistlik, et Keskerakonna ettepanekud saavad heakskiidu.

"Ma arvan, et tänases olukorras on suhteliselt tõenäoline, et arutluse alla tuleb kõik ja ma väga loodan, et ka kõik võetakse vastu," ütles Aas.

Valitsuspartnerid arutavad ettepanekuid neljapäeval valitsuse istungil.

Ligi: see on rumal ettepanek

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi ütles "Esimeses stuudios", et tema hinnangul ei ole Keskerakonna ettepanekud mõistlikud.

"Ma pidin kreepsu saam, kui rumal võib see ettepanek olla, kaasaarvatud majandusministri põhjendused. Mõtled, et kas see ongi see potentsiaal, millega valitsetakse riiki. /.../ Võrgutasu alandamine on juba tehtud universaalne, nendele kes ei vaja, samamoodi, ja kes tarbib rohkem, saab rohkem. Nüüd otsustati, et kelle on 10 000 (eurot) arve, saab 5000 (eurot) boonust, ja nendel, kelle on 40-eurone arve, mis on kõige sagedasem tase, see saab siis 20 eurot. Väga geniaalne," lausus Ligi.

Ligi vastas saatejuhi küsimusele, kas Reformierakonna vastus Keskerakonnale on seega juba enne ettepanekute arutamist teada, et "(jah), ei ole mõtet lolli mängida".