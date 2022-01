Moskva ja Astana vahel puhkes tüli Kasahstani infoministri üle

SRÜ riikidega koostöö edendamise Venemaa föderaalagentuuri (Rossotrudnitšestvo) juht Jevgeni Primakov teatas, et keeldub kategooriliselt koostööst Umaroviga ning nimetas teda "russofoobseks rämpsuks", vahendas Deutsche Welle.

Primakov avaldas teisipäeval oma sotsiaalmeedia kontol Umarovi venekriitilisi väljaütlemisi ning kommenteeris neid avaldusega: "Rossotrudnitšestvo ei pea sidet ega ei tee koostööd russofoobse rämpsuga, mis välistab täielikult igasuguse koostöö ülalmainitud ministriga ja tema juhitud ministeeriumiga."

Kasahstani president Kassõm-Žomart Tokajev kinnitas teisipäeval riigi uue valitsuse koosseisu, määrates selle infoministriks Umarovi. Venemaa on juba varem kehtestanud Umarovile sissesõidukeelu tema väidetavate Vene-vastaste väljaütlemiste eest.

Primakovi hinnangul näitab Umarovi määramine kabineti liikmeks, et äsja ohvriterohked rahutused üle elanud ja Venemaa juhitud Kollektiivse Julgeoleku Organisatsiooni (ODKB) riikide väed appi kutsunud Tokajevil on vaja teha "raskeid ja teadlikke kompromisse". "Need on ilmselt põhjalikult läbi mõeldud ja ette planeeritud kompromissid, mis ei suuda lõhkuda meie rahvaste vahelist vennalikku sõprust, eriti, kui härra Umarov võtab avalikult tagasi oma natsistlikud ja šovinistlikud sõnad venelaste kohta Kasahstanis," lisas Primakov.

Umarovit tabas ka Venemaa kosmoseagentuuri Roskosmos juhi Dmitri Rogozini kriitika, kes teatas oma sotsiaalmeediakanalil, et ei sooviks uut ministrit näha Kasahstanis asuvas, kuid Venemaa kontrolli all oleval Baikonuri kosmodroomil. "Me ei oleks Baikonuril rõõmsad minister Umarovi üle. Me ei oota teda sinna," kirjutas Rogozin.

Umarov ise teatas vastuseks teda tabanud kriitikale, et teda püütakse demoniseerida. "Soovin veel kord kinnitada oma pühendumist rahvastevahelise sõpruse ja tolerantsuse põhimõtetele, Kasahstani rahva ja vennalike naaberrahvaste ühtsusele, kellega me saame korraldada kasulikku kogemuste vahetamist," ütles Umarov. Samas ta ei eitanud, et Primakovi tsiteeritud avaldused tegi just tema.

Tokajev tegi muudatusi Kasahstani valitsuse koosseisus pärast seda, kui aasta alguses puhkesid riigis energiahindade järsust tõusust tingitud rahutused ja välja kuulutati eriolukord. Tokajevi kutsel saabusid Kasahstani ODKB riikide, peamiselt Venemaa sõjaväeüksused. Tokajevi korraldusel peaks neljapäeval algama nende väljaviimine Kasahstanist.