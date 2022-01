Harri Tiido: kasahhide segasevõitu üminast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Kasahstan. Näib, et kogu Kasahstanis toimunud või toimuv protsess on sealse hõimuühiskonna sisemiste jõujoonte ümberkujundamine, märgib Tiido.

Nõukogude aja järgse Kesk-Aasia riikide seas on Kasahstan paistnud silma vaata et stabiilse riigina. On küll olnud rahutusi protestiks oma võimude vastu ja paar aastat tagasi ka Hiina mõju liiglaiutava arengu vastu. Kuid samas andis juba kommunistide ajastust riiki juhtinud Nursultan Nazarbajev paar aastat tagasi võimu korrapäraselt ja rahumeelselt üle. Uus president Kasõm-Žomart Tokajev lubas isegi reforme majanduse vallas. Kuigi need ta vist unustas töö käigus.

Tänavuse aasta algus tõi Lääne-Kasahstanis inimesed tänavaile, väidetavalt protesteerima vedelgaasi hinna tõusu vastu. See osa oli veel arusaadav. Siis aga hakkas juhtuma.

Algselt rahumeelsed protestijad asendusid organiseeritud jõukudega, autodega toodi kohale relvi, läks laskmiseks ja rüüstamiseks. Sündmused olid selleks ajaks levinud ka riigi majanduskeskusesse Almatõsse. Asjade tausta oli üpris raske jälgida. Aga alustame algusest.

Palgad on nigelad ja tööd ei jätku

Lääne-Kasahstan on riigi rahaväli, kus inimesed töötavadki peamiselt nafta- ja gaasitootmises. Raha peaks seal justkui genereeritama, täpsemalt maa seest pumbatama, kuid palgad on nigelad ja tööd kõigile ei jätku. Siin tuleb mängu üks tihti eiratud seik: elanikkonna vanus ja töötute ning väljavaadeteta noorte hulk. See ei puuduta ainult Kasahstani vaid ka näiteks aastaid tagasi toimunud "Araabia kevadet".

Kasahstanis elab praegu umbes 19 miljonit inimest. Neist umbes 40 protsenti on alla 17 eluaasta. Noori vanuses 14 – 28 on ligikaudu viiendik elanikkonnast. Põhiline ongi see viiendik, kes tahab õppida või töötada ja loodab paremale tulevikule. Keskmine palk on aga alla 7000 dollari aastas ja Lääne-Kasahstanis ei ole sellegi palgaga kerge tööd leida.

Mõjub ka niinimetatud teise ja kolmanda poja efekt. Kui vanim poeg võib veel loota isa omandi pärimisele, siis järgmised jäävad juba tühjade pihkudega. See toimus ja toimub Araabia ning Aafrika riikides, see toimub ka Kesk-Aasias. Need noored mehed on pinnas rahutuste puhkemisele, kuritegevusele, usulisele radikaliseerumisele ning ka migratsioonile.

Erinevalt teistest Kesk-Aasia maadest ei ole kasahhid massiliselt Venemaale tööle läinud. Seega on migratsiooniventiil suhteliselt suletud. Religioonilt on kasahhid kui elanikkonna enamus valdavalt mõõdukad sufi-moslemid. Kuigi viimastel aastatel on täheldatud ka radikaalsema salafismi levikut ja seda mitte ilma teatud jõustruktuuride abita.

Hõimu- ja klanniühiskond

Kasahstan, nagu suur osa selle piirkonna riike, on hõimu- ja klanniühiskond. Riik on jagunenud kolme klanniühenduse ehk žuusa vahel.

Lääne-Kasahstan on kõige noorema ja nõrgema klannikogumi kontrolli all. Pikaajaline president Nazarbajev kuulub ühte kõige vanema žuusa klanni. Ka tema valitud järglane Tokajev on vanima klanniühenduse liige, kuid seisundilt madalam. Kasahhi ühiskonnas otsustavad aga suurema osa tähtsatest küsimustest, nagu võimu jagamine ja muu selline, nende žuusade vanemad, keda meie ei tea ega tunne.

Näib, et kogu toimunud või toimuv protsess on selle hõimuühiskonna sisemiste jõujoonte ümberkujundamine. Algselt käivitas president Tokajev kiirelt oma eelkäija Nazarbajevi ilmajätmise võimust, eelkõige viimasest, kuigi põhiseaduse järgi eluaegsest ametikohast, julgeolekunõukogu esimehe ametist.

"Suur osa jõustruktuuride tegelasi ei kuulu vanimasse klanniühendusse, kuid olla enim seotud just sellega."

Siis muutusid sündmused vägivaldseks, sest tänavaile ilmusid vägivallatsejad, jõustruktuurid aga kohati hakkasid korra tagamist saboteerima. Suur osa jõustruktuuride tegelasi ei kuulu vanimasse klanniühendusse, kuid olla enim seotud just sellega.

President Tokajev valis süüdlaseks rahvusliku julgeoleku komitee pealiku ja endise peaministri Karim Massimovi ja lasi ta arreteerida. See oli sobiv valik, kuna Massimov on uiguur ehk kasahhi klannide väline tegelane. Sellepärast Nazarbajev teda omal ajal edutaski, et Massimovil polnud mingeid väljavaateid trügida riigipeaks, sest kasahhid ei võtaks teda omaks. Kõigele lisaks oli ta õppinud Hiinas ja sellele ei vaadata sealkandis hea pilguga.

Edasi käisid ilmselt läbirääkimised, mille käigus Tokajev tegi mõningaid mööndusi, näiteks Nazarbajevi õe- või vennapoeg, kes oli Massimovi asetäitja, justkui arreteeriti, kuid siis vabastati. Ja Tokajev tegi veel ühe, võimalik, et kaugeleulatuva käigu. Ta kutsus appi Kollektiivse Julgeolekulepingu Organisatsiooni üksused ehk venelased. Selleks süüdistas ta kõigis sündmustes välismõjureid, kuna need rahuvalvajad ei saa sekkuda riigi siseasjadesse.

Kui nüüd meenutada, et Venemaalgi on pikk välisagentide nimekiri, siis võib meil olla pretsedent nende üksuste kasutamiseks ka Venemaal ja mujalgi. Lisaks näitas Tokajev, et mingil juhul ei ole tegemist Vene-vastaste meetmetega, kuigi riskis kaotada osade kasahhide toetuse. Ja nüüd on ta ilmselt Vladimir Putinil taskus.

Vanameister Nazarbajev muretseb ilmselt eelkõige lähikonna ja enese omandi puutumatuse pärast. Kuid nagu Tokajevi kindel käitumine näitas, ei ole midagi siin ilmas kindel. Toimuva taustal lükkas Turkmenistani president juba edasi võimu üleandmise pojale. Aleksandr Lukašenkol võivad tekkida uued mõtted oma võimu üleandmise korraldamisel ja ka Putin saab ilmselt aru, et järglasele ei maksa loota – paneb su kinni või laseb lihtsalt likvideerida.

Kesk-Aasia autokraadid aga näevad nüüd Vene vägede kutsumises ühte võimalust oma siseprobleemide suunamiseks õiges suunas. Laias maailmas muretsetakse aga hoopis uraani hinna pärast, kuna Kasahstan on maailma suurim uraanitootja. Nii et komplekt missugune.

Viited lugemishuvilistele