IEA juht süüdistas Venemaad Euroopa gaasikriisi süvendamises

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) juht Fatih Birol süüdistas Venemaad gaasitarnete piiramises Euroopasse "kõrgenenud geopoliitiliste pingete" ajal, andes mõista, et Moskva on poliitilistel eesmärkidel tekitanud energiakriisi.

"Usume, et Venemaa käitumise tõttu on Euroopa gaasiturul tugevaid pingeelemente," vahendas ajaleht Financial Times Biroli sõnu. "Märgin, et Venemaa praegused madalad gaasivood Euroopasse langevad kokku kõrgendatud geopoliitiliste pingetega Ukraina üle," lisas ta.

Birol ütles kolmapäeval, et IEA hinnangul hoiab Venemaa tagasi vähemalt kolmandiku gaasist, mida ta võiks Euroopasse saata, ammendades samal ajal Venemaa kontrolli all olevate hoidlate varusid Euroopas, et sellega tugevdada muljet, et tarned on ebapiisavad.

"Venemaa saaks suurendada tarneid Euroopasse vähemalt ühe kolmandiku võrra – see on võtmesõnum," rõhutas Birol.

IEA juhi kommentaarid on seni kõige teravamad, mida ta Venemaa rolli kohta energiakriisis on öelnud.

Samas on Venemaa erinevalt oma käitumisest Euroopas suurendanud gaasitarneid Hiinale üle lepingutega sätestatud piiri, lisas Birol.

Euroopas on oodata energiaarvete järsku suurenemist pärast seda, kui gaasi ja elektri hulgihinnad on jõudnud rekordtasemele.

Venemaa on rõhutanud, et on täitnud oma pikaajalised gaasitarnelepingud Euroopasse, kuid poliitikakujundajad ja analüütikud on teda süüdistanud tarnete pidurdamises hetkemüüki piirates.

Birol ütles, et Venemaa gaasieksport Euroopasse vähenes 2021. aasta viimase kolme kuuga eelmise aastas sama perioodiga võrreldes 25 protsenti.

Kremli ametnik Dmitri Peskov lükkas IEA väited tagasi ja süüdistas Biroli katses küsimust politiseerida. "Venemaa täidab rangelt oma kohustusi. Venemaa on valmis tarnima nii palju gaasi, kui inimesed on nõus ostma, kuid mitte rohkem," ütles ta Financial Timesile.

Birol ütles, et Euroopa riigid, sealhulgas Ühendkuningriik, peavad valmistuma tulevasteks kriisideks, tagades täiendavaid gaasihoiustamise võimalusi, et aidata leevendada üksikute riikide mõju turule pingelistel aegadel. Ta tõi esile Venemaa gaasiettevõtte Gazprom rolli Euroopa Liidus hoitava gaasi mahu vähendamisel. "Praegune hoidlate defitsiit EL-is on suuresti tingitud Gazpromist," ütles Birol, viidates, et gaasihoidlad on täidetud umbes 50 protsenti ulatuses, võrreldes tavapärase 70 protsendiga jaanuaris.

"Ettevõtte EL-is asuvate rajatiste madal täitumine moodustavad poole EL-i puudujäägist, kuigi Gazpromi hoiustamismaht moodustab vaid 10 protsenti ELi kogu ladustamisvõimsusest," lisas ta.

IEA, mida rahastab maailma rikkaid demokraatlikke riike ühendav Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), loodi energiajulgeoleku tugevdamiseks pärast 1970. aastate araabia naftaembargot.