X!

FT: Euroopa läheb talvele vastu rekordiliselt madalate gaasivarudega

Välismaa
LNG tanker
LNG tanker Autor/allikas: SCANPIX/AFP/YUICHI YAMAZAKI
Välismaa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa läheb talvele vastu rekordiliselt madalate gaasivarudega. Analüütikud ei prognoosi otsest gaasipuudust, kuid tunnevad muret võimaliku külma ilma ja uute tarnehäirete pärast.

"Kui meid tabab mitmetahuline vapustus, kujuneb olukord probleemseks," ütles kolmapäeval ajalehele Financial Times Gas Infrastructure Europe juht Lucie Boost. 

Euroopa gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 65,6 protsendi ulatuses, mis on viimase 15 aasta madalaim näitaja. Gaasihinnad on viimase kahe kuu jooksul tõusnud aga enam kui 75 protsenti ning jõudsid sel nädalal viimase kolme aasta kõrgeimale tasemele. 

Lähis-Ida konflikt põhjustas tarnehäireid ning Euroopa riigid püüavad nüüd enne talve gaasihoidlaid täita.

Saksamaa ja Hollandi gaasihoidlate haldajad on samas juba teatanud, et nad ei suuda saavutada oma gaasivarude eesmärke, milleks on vastavalt 70 ja 80 protsenti. Samas on Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania gaasivarude poolest paremas seisus.

Analüütikute hinnangul võib Euroopa jõupingutus kergitada maailmaturul gaasi hinda, kuid otsese gaasipuuduse tekkimine on ebatõenäoline. Gaasihinnad on endiselt tunduvalt madalamal tasemel kui 2022. aastal, mil Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

"Ma oleksin ettevaatlik liigse enesega rahulolu suhtes, sest oleme ikka ja jälle näinud, et kui probleemid tekivad, siis nad tekivad sageli kõik korraga," ütles Columbia ülikooli gaasivaldkonna ekspert Anne-Sophie Corbeau. 

Euroopa Komisjon teatas, et gaasivarustuse pärast pole põhjust otseselt muretseda. Gaasitarbimine on viimastel aastatel langenud 17 protsenti tänu taastuvenergia suuremale kasutusele ja tööstuse nõudluse vähenemisele. Lisaks prognoositakse tänavuseks talveks El Niño tõttu Euroopasse suhteliselt sooja ilma.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

uus saade

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:57

Venemaa kaebas rahvusvahelise hokiliidu otsuse CAS-i edasi

10:49

Politsei: pikem viibimiskeeld on end õigustanud

10:49

Produtsent Riin Vann: tegime Eesti Laulu reeglites mõned täpsustused

10:37

Ukraina korraldas mitu rünnakulainet Sotši vastu Uuendatud

10:32

Tugev vihm tekitab Pärnus probleeme Uuendatud

10:26

Keeleteadlane: miks-küsimusi võiks keele kohta rohkem küsida

10:23

Otse kell 13: riik kuulutab välja Eesti Posti aktsiate avaliku enampakkumise

10:23

Paskotši jälgis Genti vägeva seeria pikenemist pingilt

10:17

Eelmisel aastal külastati kunstinäituseid üle 2,2 miljoni korra

10:17

Lavly Perling: ärme ela unistustes

anna oma hääl

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

03.09

Vaher võttis vastutuse: RKIK ei veendunud, et 70 miljoni euro leping jõudis riigikontrollini

03.09

Eestile mürske lubanud indialaste firma: kahju kandsime hoopis meie

03.09

Tehisaru leidis Eestist tuhandeid seni kaardistamata põllusaari

03.09

Sõja 1653. päev: Venemaa kaotas Ukraina rindel teist kuud järjest üle 40 000 sõduri Uuendatud

03.09

Hambaarstide infosüsteemist lekkisid patsientide terviseandmed

03.09

Eestit ähvardab oht maksta Euroopa Rahurahastust saadud summa tagasi Uuendatud

03.09

Riigikokku naasvale Pevkurile vabastab koha Katrin Kuusemäe Uuendatud

03.09

Kohus mõistis noorpaari mõrvanud mehele eluaegse vangistuse Uuendatud

10:32

Tugev vihm tekitab Pärnus probleeme Uuendatud

02.09

Kaitseminister Hanno Pevkur astus ametist tagasi

ilmateade

SPORT

10:57

Venemaa kaebas rahvusvahelise hokiliidu otsuse CAS-i edasi

10:23

Paskotši jälgis Genti vägeva seeria pikenemist pingilt

09:49

Maagilise Monfilsi slämmikarjäär sai New Yorgis lõpu

09:14

FIFA süüdistab Euroopa jalgpalliliitu Infantino laimamises

loe: kultuur

10:17

Eelmisel aastal külastati kunstinäituseid üle 2,2 miljoni korra

09:30

Galerii: EKA fuajees avatud rahvusvaheline koomiksinäitus murrab müüte

03.09

Maaelu Teadmuskeskuses avati Oliver Soomets skulptuur

03.09

Režissöör Ivan Pavljutškov: "Morten" on enese leidmise lugu

loe: eeter

10:49

Produtsent Riin Vann: tegime Eesti Laulu reeglites mõned täpsustused

10:09

Vaegnägija Julia Kabanova: tänu rattasilmadele saame rattaspordiga tegeleda

09:30

Hollandi tipprestoranis kätt harjutanud kokk: neli kokka maitses mu toitu

08:47

Holger Marjamaa: mulle pole ka külmetava muusiku tunne võõras

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (04.09.2026 09:00:00)

03.09

Päevakaja (03.09.2026 18:00:00)

03.09

ERMi staatuse muutmine jõuab kooskõlastusringile

03.09

Maaelu Teadmuskeskuse uue hoone fuajee sai Oliver Soometsa loodud skulptuuri

03.09

Eestit ähvardab oht, et kaduma läinud mürsuraha tuleb Euroopa Liidule tagasi maksta

03.09

Raadiouudised (03.09.2026 15:00:00)

03.09

Palgad tõusid aastaga 5,5 protsenti

03.09

Euroopa Liidus kaalutakse Vene kodanikele karmimaid viisapiiranguid

03.09

Raadiouudised (03.09.2026 12:00:00)

03.09

Lääneranna vald ei leidnud huvilisi päikesepargi rajamiseks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo