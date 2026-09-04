FT: Euroopa läheb talvele vastu rekordiliselt madalate gaasivarudega

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa läheb talvele vastu rekordiliselt madalate gaasivarudega. Analüütikud ei prognoosi otsest gaasipuudust, kuid tunnevad muret võimaliku külma ilma ja uute tarnehäirete pärast.

"Kui meid tabab mitmetahuline vapustus, kujuneb olukord probleemseks," ütles kolmapäeval ajalehele Financial Times Gas Infrastructure Europe juht Lucie Boost.

Euroopa gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 65,6 protsendi ulatuses, mis on viimase 15 aasta madalaim näitaja. Gaasihinnad on viimase kahe kuu jooksul tõusnud aga enam kui 75 protsenti ning jõudsid sel nädalal viimase kolme aasta kõrgeimale tasemele.

Lähis-Ida konflikt põhjustas tarnehäireid ning Euroopa riigid püüavad nüüd enne talve gaasihoidlaid täita.

Saksamaa ja Hollandi gaasihoidlate haldajad on samas juba teatanud, et nad ei suuda saavutada oma gaasivarude eesmärke, milleks on vastavalt 70 ja 80 protsenti. Samas on Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania gaasivarude poolest paremas seisus.

Analüütikute hinnangul võib Euroopa jõupingutus kergitada maailmaturul gaasi hinda, kuid otsese gaasipuuduse tekkimine on ebatõenäoline. Gaasihinnad on endiselt tunduvalt madalamal tasemel kui 2022. aastal, mil Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

"Ma oleksin ettevaatlik liigse enesega rahulolu suhtes, sest oleme ikka ja jälle näinud, et kui probleemid tekivad, siis nad tekivad sageli kõik korraga," ütles Columbia ülikooli gaasivaldkonna ekspert Anne-Sophie Corbeau.

Euroopa Komisjon teatas, et gaasivarustuse pärast pole põhjust otseselt muretseda. Gaasitarbimine on viimastel aastatel langenud 17 protsenti tänu taastuvenergia suuremale kasutusele ja tööstuse nõudluse vähenemisele. Lisaks prognoositakse tänavuseks talveks El Niño tõttu Euroopasse suhteliselt sooja ilma.