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Hiina ekspordipiirangud võivad süvendada heeliumipuudust Euroopas

Välismaa
Hiinas asuv kaubasadam
Hiinas asuv kaubasadam Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/VCG
Välismaa

Hiina kehtestas heeliumile ekspordipiirangud ning Euroopas võib seetõttu süveneda olulise tööstusgaasi puudus. Võimalikud tarnehäired võivad kahjustada Euroopa kiibi- ja meditsiiniseadmete tööstust.

Hiina kehtestas heeliumile ekspordipiirangud, kuigi ta ei ole ise suur tootja. Seni toimis Hiina peamiselt Venemaalt pärit heeliumi transiidikanalina Euroopasse.

Heeliumi kättesaadavus on pärast Iraani sõja puhkemist vähenenud, sest Lähis-Ida konflikt peatas tarned Pärsia lahe piirkonnast. Enne konflikti tuli ligi kolmandik maailma heeliumist Katarist.

Venemaa toodab ligi kümnendiku maailma heeliumist, kuid Euroopa Liit keelas Venemaa heeliumi otsese impordi juba 2024. aastal. Osa sellest jõudiski siis Hiina kaudu Euroopasse. 

Hiina peatas aga heeliumi taasväljaveo, kuna Peking impordib suure osa oma tööstuses ja haiglates kasutatavast heeliumist. 

"Hiina ei ole allikas, vaid vahendaja. See tähendab, et peatamine sulgeb taasekspordikanali, millele Euroopa oli lootnud," ütles Sungkyunkwani ülikooli professor Seokjoon Kwon. 

Analüütikute hinnangul on kohese tarnega heeliumi hind sõja puhkemisest alates ligikaudu kahekordistunud. Samuti on kallinenud pikaajalised tarnelepingud.

Venemaa piiras heeliumi eksporti juba aprillis, kuid täielikku ekspordikeeldu ei kehtestatud. Hiina kehtestas piirangud pärast seda, kui Ukraina andis juunis löögi Venemaa Orenburgi gaasitöötlemis- ja heeliumitehasele.

Londoni börsil noteeritud ettevõtte Pulsar tippjuht Cliff Cain ütles, et turuolukord on viimaste kuude jooksul halvenenud ning tarnepuudus mõjutab lennundus- ja keevitustööstust.

"Kuna gaasivarud, mis olid kogutud enne Iraani konflikti, on vähenemas, siis tulevased nädalad näitavad, kas tarnete mitmekesistamine Katarist eemale toimus piisavalt kiiresti, et vältida mõju tootmisele," ütles finantsfirma Ocean Wall tegevjuht Nick Lawson.

Tööstusorganisatsiooni SEMI president Ajit Manocha hoiatas samas, et pooljuhtide tootjad peavad tulema toime kõrgemate hindade ja keerukamate hankeprotsessidega.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA on Euroopast siiski paremas seisus, kuna riik toodab ise suures koguses heeliumi. USA haiglaid teenindava ettevõtte Premier Inc. teatel ei ole meditsiinilise heeliumi tarnehäired seni haiglate tegevust mõjutanud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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