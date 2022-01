Stoltenberg: NATO tagab Eesti julgeoleku

NATO tagab Eesti julgeoleku ning see on tugevam kui kunagi varem, ütles alliansi peasekretär Jens Stoltenberg neljapäeval Brüsselis pärast kohtumist president Alar Karisega.

"NATO on taganud Eesti julgeoleku alates teie liitumisest 2004. aastal ning praegu on see tugevam kui kunagi varem," ütles Stoltenberg kohtumise järgsel pressikonverentsil NATO peakorteris.

Alliansi peasekretär rääkis, et NATO tegutseb põhimõttel üks kõigi, kõik ühe eest, mis tähendab, et kaitstakse kogu oma jõuga kõiki alliansiga ühinenud riike. "See kehtib ka Eesti kohta," lisas ta.

See põhimõte tagab, et agressoril tuleb vastakuti seista alliansiga, mis esindab rohkem kui 50 protsenti maailma sõjalisest võimsusest, rõhutas Stoltenberg.

NATO peasekretär rääkis ka sellest, et allianss on pärast Venemaa agressiooni Ukrainas 2014. aastal märgatavalt suurendanud oma kohalolekut idapoolsetes liikmesriikides, lisaks Eestile ka Lätis, Leedus ja Poolas, kus asuvad mitmerahvuselised lahingugrupid.

Lahingugruppide juures on lisaks nende pakutavale kaitsevõimele oluline ka see, et nende koosseisus on mitme riigi sõjaväelasi, lisas Stoltenberg. Lahingugruppide eesmärk pole kedagi provotseerida, vaid heidutada võimalikku agressorit, märkis ta.

Lisaks on allianss kolmekordistanud NATO kiirreageerimisjõude ning pidevalt moderniseeritakse ka sõjalist planeerimist.

Viitele peaminister Kaja Kallase kolmapäeval antud ütlusele uudisteagentuurile Reuters, et Eesti arutab NATO-ga täiendavate vägede paigutamist, ütles Stoltenbeg, et sellistel teemadel käivad pidevad konsultatsioonid. "NATO on alati valmis oma liitlaste kaitsmiseks ja me teeme selleks kõik, mis vaja," rõhutas ta.

Stoltenberg tänas Eestit tugeva pühendumise eest NATO tegevuses, tunnustas Eestit alliansis kokku lepitud kahest protsendist kõrgema panustamise eest kaitsekuludesse riigi sisemajanduse koguproduktist, Eesti panustab ka küberkaitsesse Tallinnas asuva NATO oivakeskusega.

Kogu pressikonverentsi on võimalik järele vaadata siit.