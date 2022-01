USA luure andmeil kavandas Venemaa Ukraina piiril provokatsiooni

USA luurel on infot, et Venemaa kavandas Ukraina piiril provokatsiooni, mis õigustaks sõjategevuse alustamist Ukraina vastu, teatas uudistekanal CNN . Kanali teatel pidid Vene eriteenistused ründama Ukraina territooriumil moodustatud rahvavabariikide võitlejaid.

USA riikliku julgeolekunõuniku Jake Sullivani sõnul pole sellistes provokatsioonikatsetes iseenesest midagi uut, sest selliste operatsioonide juhendit nägi USA luure juba 2014. aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kui aga vaadata kaugemasse ajalukku, siis samalaadse provokatsiooniga algas ka 1939. aastal talvesõda Soome vastu.

Pole veel teada, kas provokatsiooni plaaniti juba enne selle nädala kõnelusi USA, NATO ja OSCE esindajatega või on tegu reaktsiooniga Venemaa ettepanekute läbikukkumisele kõnelustel.

Venemaa on välisminister Sergei Lavrovi suu läbi öelnud, et asja nii ei jäeta ning kui lääs Venemaa ettepanekud tagasi lükkab, leitakse Venemaa turvalisuse tagamiseks teine tee.

Lavrovi sõnul tegutsevad lääneriigid praegu selle nimel, et mõttetut organisatsiooni, NATO-t vägisi elus hoida.

"See on omamoodi kunstlik köitmine, struktuuri laiendamine, mis kaotas oma mõtte pärast külma sõja lõppu ja Varssavi pakti lagunemist. Katsed seda kõike kunstlikult elus hoida jätkuvad," sõnas Lavrov.

Venemaa on ähvardanud ka paigutada oma raketisüsteemid Kuubale ja Venezuelasse, et USA saaks aru, mis tunne on potentsiaalselt vaenuliku võõrriigi rakette oma maale nii lähedal taluda.

Kuubalastes tekitavad Venemaa ähvardused vastakaid arvamusi.

"Eeskätt on küsimus selles, mida Kuuba ise sellisest asjast arvab. Ma arvan, et Kuuba on vait, ehkki kõige tõenäolisemalt on venelased sel teemal Kuubaga konsulteerinud," ütles Kuuba endine diplomaat, poliitikavaatleja Carlos Alzugaray.

"Kui Venemaa oma väed siia toob, võivad sel olla saatuslikud tagajärjed, nad võivad esile kutsuda sõja ja seda jama pandeemiakriisi kõrvale siis veel vaja on," sõnas Havanna taksojuht Kerier Olivera.

Ilmselt on USA ja NATO meelemuutuse esilekutsumiseks mõeldud ka Venemaa reedel alanud tankiõppused Rostovi ümbruses.