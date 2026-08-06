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Zalužnõi: Venemaal on vastumeetmed pea kõigile NATO relvadele

Välismaa
Valeri Zalužnõi osales tänavu mais Tallinnas toimunud Lennart Meri julgeolekukonverentsil
Valeri Zalužnõi osales tänavu mais Tallinnas toimunud Lennart Meri julgeolekukonverentsil Autor/allikas: Lennart Meri konverents / Flickr
Välismaa

Ukraina relvajõudude endine juhataja Valeri Zalužnõi ütles, et Venemaa on välja töötanud vastumeetmed peaaegu kõigile peamistele NATO relvasüsteemidele, mida praegu Ukrainas kasutatakse, mis näitab, et allianss peab oma sõjalist doktriini põhjalikult uuendama.

"Teaduslik ja tehnoloogiline areng liigub edasi. 2026. aastal kasutab Ukraina sisuliselt kõiki relvatüüpe – välja arvatud Tomahawki tiibraketid, tuumarelvad, lennukikandjad ja NATO kasutuses olevad hävitajad F-35," rääkis Zalužnõi kolmapäeval Kiievis ajakirjanikega toimunud kohtumisel. "Nende relvasüsteemide potentsiaal on ammendunud. Venemaa on leidnud neile kõigile vastumeetmed," vahendas väljaanne The Kyiv Post tema sõnu.

Zalužnõi hinnangul on Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse paljastanud alliansi puudused. Tema sõnul on sõda muutnud Ukraina relvajõude sedavõrd, et need on NATO praegusest sõjalisest doktriinist juba edasi arenenud, mistõttu peab ka allianss end moderniseerima.

"Ukraina relvajõud on jõudnud täiesti uuele tasemele. NATO-l ei ole muud valikut kui minna üle täiesti uutele standarditele," ütles ta.

Zalužnõi, kes on praegu Ukraina suursaadik Ühendkuningriigis, selgitas kolmapäevasel kohtumisel oma nädala alguses tehtud vastuolulist avaldust, milles ta näis ütlevat, et Ukraina ei ühine NATOga mitte kunagi, kuna alliansi sõjalised standardid põhinevad Teise maailmasõja aegsetel doktriinidel. Zalužnõi hinnangul on Ukraina lahingukogemus NATO senistest standarditest juba nii palju ette jõudnud, et alles muutunud allianss oleks valmis Ukraina liikmeks võtma.

Zalužnõi kordas ka oma varasemat üleskutset luua täiesti uus julgeolekublokk, mis oleks tõenäoliselt Euroopa-keskne ja vastaks tänapäevase sõjapidamise nõuetele.

Tema esmaspäeval tehtud avaldus Ukraina NATO-sse mittepääsemisest vallandas riigis laiaulatusliku kriitikalaine. Ukraina välisministeerium teatas hiljem, et Zalužnõi sõnu oli kontekstist välja rebitud, ning rõhutas, et Kiievi eesmärk NATO-ga liituda ei ole muutunud.

Zalužnõi rõhutas samas, et on jätkuvalt veendunud NATO toetaja. Ta meenutas, et juba 2019. aastal seisis ta selle eest, et Ukraina relvajõud läheksid üle NATO standarditele, kuigi see tõi talle kaasa tugeva kriitika.

Aastatel 2021–2024 Ukraina relvajõudude ülemjuhatajana teeninud Zalužnõid on viimasel ajal üha sagedamini nimetatud võimaliku presidendikandidaadina. Väljaande Ukrainska Pravda andmetel ütles ta hiljuti president Volodõmõr Zelenskile, et kandideerib presidendiks, kui valimised toimuvad tänavu sügisel.

Kindral Zalužnõi oli Ukraina vägede juhataja 2021. aasta juulist kuni 2024. aasta veebruarini, ehk täiemahulise sõja kolm esimest aastat.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Post

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