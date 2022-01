Nordica nõukogu kutsus Erki Urva ametist tagasi

Uue juhi otsingul seatakse sihiks leida juhatuse esimees, kes asub valitsuse möödunud aasta novembris heaks kiidetud uue lennunduskontserni etteotsa, mis ühendab Nordica, Regional Jet-i (ärinimi Xfly) ja Transpordi Varahalduse ühe katuse alla, teatas ettevõte.

Valitsus soovib viia riikliku lennundusäri ühe valdusettevõtte alla ning säilitada kasumlikkus kogu grupi tasandil.

"Arvestades lennundusturul toimunud suuremaid muutusi COVID pandeemia mõjul, on näha, et ühendused Tallinnast on tagatud lisaks kodumaisele ettevõttele ka väliste lennuettevõtjatega. See sunnib üle vaatama, kas riigi oma lennundusäri on strateegilise tähtsusega või võiks tulevikus selle erastamist kaaluda. Valdusettevõtte loomine on esimene samm selles suunas," lisas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.