Nordica lubab aastaaruandes positiivselt üllatada

Uibo rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Airbus 320 liisimist põhjendades, et tegemist on samasuguse äriga, nagu praegu teeb X-fly ning Airbus on selle äri arengus järgmine samm.

"Me näeme Airbusi-suuruses segmendis väga suurt potentsiaali. Tegu on ju 180-kohaliste lennukitega ja see annab meile suuremad võimalused seda äri arendada," lausus ta.

Uibo ei välistanud ka seda, et uusi lennukeid kasutatakse alltöövõtuks välismaal. Ta märkis, et ettevõtte eesmärk on toimetada kasumlikult ning see on ka omaniku ootus.

"Ja kui me näeme, et ka Tallinnas lendamisel mingil hetkel jookseb nii-öelda Excel kokku, siis loomulikult näeme ka selles äri," ütles Uibo alltöövõtu kohta ja lisas, et praegu on seda veel vara öelda.

Rahaasjadega on Nordical Uibo kinnitusel hästi.

"Hetkel veel ei ole aastaaruanne välja tulnud, aga julgen öelda, et üllatame positiivselt," ütles ta.

Möödunud sügisel teatas majandusministeerium plaanist viia Nordica, Regional Jet ja Transpordi Varahaldus ühe lennunduskontserni alla, mis pidi aitama ettevõttel äri laiendada ja olema eeldus, et selle saaks tulevikus erastada.

Konsolideerimisprotsess on Uibo kinnitusel käimas ning sellega loodetakse suve jooksul lõpuni jõuda.

"Teisalt on omaniku ootus see, et me toimiksime kasumlikult," lisas Uibo.