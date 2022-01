Aeglane tootmine pärsib koroonaravimi laialdast kasutuselevõttu

Kaht täiesti uut COVID-19 ravimit, mis pidid aitama USAs pandeemia vastu võidelda, on väga vähe saada ja nende tähtsus omikroni tüve vastu võitlemisel on olnud väike.

Osaliselt on põhjus selles, et tablettide tootmine alles kogub hoogu ja nende valmistamine võib aega võtta viis kuni kaheksa kuud, vahendab agentuur AP.

Kuigi ravimite hulk peaks lähikuudel märkimisväärselt kasvama, nõuavad arstid tablette juba praegu. Peale selle, et omikroni tüvi on plahvatuslikult kasvatanud uute haigusjuhtude arvu, ei ole selle vastu abi ka enam nendest ravimitest, mida seni koroonaviiruse raviks kasutati.

USA toidu- ja ravimiamet FDA kiitis detsembri lõpus heaks kaks koroonaviiruse tabletti, üks Pfizerilt ja teine Merckilt. Mõlemad vähendavad nii raske haigestumise kui ka suremise riski, kui võtta rohtu kohe, kui esimesed sümptomid ilmnevad. Tegu on esimeste koroonaravimitega, mida patsiendid saavad kodus tarvitada, seega vähendaksid need oluliselt haiglate koormust.

Pfizeri ravimit Paxlovid peetakse märksa paremaks kui Mercki oma, kuid kuna selle tootmiseks kulub kuus kuni kaheksa kuud, siis saab ettevõte valmistada jaanuari lõpuks tablette üksnes 250 000 ravikuuri tarbeks.

USA on tellinud Paxlovidi 20 miljoni inimese ravimiseks, kuid esimesed 10 miljonit tellimust ei jõua kohale enne juunikuud.

Mercki ravimi Molnupiravir tootmiseks kulub kuus kuud, kuid firma teatel on võimalik seda aega vajadusel viie kuu peale lühendada. Viimased katsed aga näitavad, et ravim on vähem tõhus kui Pfizeri oma ja sellega kaasnevad märkimisväärsed riskid, näiteks lapseootel naistele. Seetõttu peetakse seda pigem viimaseks valikuks.

Merck on tarninud 900 000 ravikuuri jagu tablette ja plaanib jaanuari lõpuks USAsse toimetada kogu nende tellitud kolme miljoni ravikuuri koguse.