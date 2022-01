Seeder: koalitsioon nii käriseb kui ka säriseb

"Praegune koalitsioon nii käriseb kui ka säriseb. Ja täna toimivat valitsust Eestis ei ole," ütles Seeder ERR-ile.

"See valitsus ei ole töövõimeline, see valitsus ei ole koostöövõimeline, see valitsus ei ole otsustusvõimeline," lisas ta.

Seeder märkis, et koalitsioonipartnerid tegelevad avalikult teineteise ettepanekute tasalülitamisega ja propagandistliku näitlemisega.

"See, et vastutustundlikult Eestit juhtida, et langetada otsuseid, mis on kriisi praegu vajalikud ja kus me ei pea mõtlema sellele kui populaarne üks või teine otsus on, vaid kuidas kriisist võimalikult kiiresti väljuda, siis see valitsus selleks võimeline ilmselgelt ei ole," lausus Seeder.

"Seepärast leiame meie, et see valitsus on ammendunud ja me peaksime hakkama riigikogus otsima võimalusi uue, teovõimelise valitsuse moodustamiseks," ütles Seeder.

Seeder märkis, et mingisuguseid läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks praegu ei käi.