Rahandusminister: kaalume kõigi parteide ideid energia hinnatõusu vastu

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE) ütles "Aktuaalsele kaamerale", et valitsus analüüsib kõigi poliitiliste jõudude tehtud ettepanekuid energia hinnatõusu leevendamiseks ning tuleval nädalal tuleb kokku panna ka meetmed ettevõtetele.

"Kui on vajadus ühel hetkel lisa-eelarve järele, siis seda võimalust kindlasti ei ole praegu mõtet välistada. Ka sellega tuleb arvestada, et ühel hetkel see võimalus võib tekkida või vajadus võib tekkida," rääkis Pentus-Rosimannus.

"Aga esimeses järgus kiiresti on võimalik meetmeid rahastada riigi reservfondist, siis valitsuse reservfondist ja muidugi ka täiendavalt sis CO2 kvoodi müügi tuludest. Aga seal CO2 kvoodi müügi puhul on piirangud ees, milleks seda saab kasutada. Seda kõikideks toetusmeetmeteks kasutada ei saa. Näiteks laialdaselt ettevõtetele mõeldud paketiks CO2 raha enamasti ei saa kasutada," lisas minister.