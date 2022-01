Liimets: EL peab leidma lisavõimalusi Ukraina aitamiseks

Liimets osales neljapäeval ja reedel Prantsusmaal Brestis kahepäevasel Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel (Gymnich), kus käsitleti Euroopa julgeolekuolukorda ning Euroopa Liidu ja Hiina suhteid.

Kohtumise esimesel päeval arutati kaitseministritega ka Euroopa Liidu strateegilist kompassi, mille eesmärk on valmistuda paremini tulevasteks kriisideks.

Julgeolekus oli kõne all ka Ukraina. Liimetsa sõnul on mitmeid viise, kuidas Euroopa Liit saaks Ukrainat täiendavalt aidata.

"Euroopa julgeolekust rääkides on praegu loomulikult esikohal olukord Ukraina piiridel, kus ei ole seni pingete leevenemist näha. Liikmesriikide välisministrid on väga kindlal seisukohal, et Euroopa Liit peab leidma veel võimalusi Ukraina aitamiseks, näiteks avades Euroopa turu rohkematele nende kaupadele ning panustades küberturvalisusesse ja digitaalsetesse süsteemidesse," ütles Liimets.

"Kui Venemaa tahab päriselt Euroopa julgeolekuolukorda parandada, siis selle esimene eeldus on vägede Ukraina piirilt ära viimine. Igal iseseisval riigil on vaieldamatu õigus otsustada oma tuleviku üle ning teha selleks oma välis- ja julgeolekupoliitilisi valikuid. Seepärast on Euroopa Liit valmis vastama Ukraina sõjalise ründamise korral Venemaale tugevate vastumeetmetega, sealjuures majanduslike sanktsioonidega," lisas minister.

Liimetsa sõnul on Euroopa Liit ja Eesti valmis Ukrainat toetama ka möödunudöise küberrünnaku tagajärgedega tegelemisel.

"Euroopa Liit ja Eesti on valmis pakkuma Ukrainale selle tagajärgedega tegelemiseks ning edasise valmisoleku parandamiseks mitmekülgset toetust, kaasates meie kübereksperte ja jagades oma vastavaid kogemusi."

Euroopa Liidu ja Hiina suhetest rääkides rõhutas välisminister, et Hiinale lähenedes tuleb Euroopa Liidul keskenduda demokraatlikele väärtustele, millel ühendus põhineb.

"Euroopa Liit peab Hiinaga rääkima järjepidevalt erinevates küsimustes. Investeeringute kaitsega edasi liikumine on näiteks oluline Euroopa majandusele, aga peame vestlema ka küsimustes nagu inimõiguste olukord ja majanduslikud surveavaldused, lisaks kliimamuutustega tegelemine või tervishoiualane koostöö. Liikmesriikidel tuleb seejuures olla oma lähenemises ja sõnumites ühtne. Seepärast on Eesti hinnangul lisaks Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumisele väga suur vajadus ka 27+1 formaadis kokkusaamise järele," selgitas Liimets.

Strateegilise kompassi arutelul rääkis Liimets, et liikmesriikide arusaam Euroopat ümbritsevatest julgeolekuohtudest ja nendele vastamise viisidest peab olema üksmeelne. "Euroopa Liidu riikide julgeolek sõltub kõige enam meie lähinaabruse julgeolekust ja seda tuleb tugevdada nii idas kui lõunas. Strateegia peab vastama ohuhinnangule, olema põhjalik ning andma reaalsete ohtudega tegelemiseks Euroopa Liidule ka kindlad töövahendid," toonitas ta.

Gymnich on Euroopa Liidu välisministrite mitteametlik kohtumine, mis toimub kaks korda aastas Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigis. Praegu on eesistuja Prantsusmaa.