Lavrov kordas Venemaa julgeolekunõudmisi ja ähvardusi

Moskva hinnangul võivad lääneriigid kasutada Ukraina ümber tõusnud pingeid selleks, et suurendada oma relvajõudusid Venemaa piiride lähistel, rääkis Lavrov oma iga-aastasel pressikonverentsil.

Venemaa soovib Euroopa julgeoleku teemal tekkinud vastasseisu lahendada vastastikuse austuse ja huvide tasakaalu põhimõtetel, ütles Lavrov Vene diplomaatiat eelmist aastat kokku võtval pressikonverentsil.

Samas rõhutas Vene välisminister, et Moskva ei saa Lääne vastust oma nõudmistele igavesti ootama jääda. Venemaal on erinevaid võimalusi tegutsemiseks, kui lääneriigid Moskva ettepanekud tagasi lükkavad, lisas Lavrov.

Vene välisminister ütles ka, et Moskva soovib oma ettepanekutele NATO-lt ja USA-lt kirjalikke ja detailseid vastuseid. Lääs peaks igale Venemaa esitatud punktile vastama üksikasjalike põhjendustega, miks see sobib või mitte, lisas Lavrov.

Vene välisministri sõnul otsustab president Vladimir Putin edasised sammud, kui on saanud Läänelt vastused oma ettepanekutele ning koos sellega lääneriikide vastuettepanekud.

Lavrov lisas, et kui pärast USA ja NATO vastuse saamist selgub, et on mõtet läbirääkimised käivitada, saab keskseks teemaks NATO ittalaienemise peatamine.

Pinged NATO ja Venemaa vahel on kasvanud alates sügisest, kui Moskva hakkas koondama sõjaväeüksusi Ukraina piiride lähistele ning esitas lääneriikidele julgeolekunõudmised, mida senist julgeolekukorraldust lõhkumata ei ole võimalik täita. Sel nädalal peetud rida kohtumisi Venemaa esindajate ja lääneriikide vahel sisulist lahendust pingetele ei toonud.