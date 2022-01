Ukraina valitsusasutusi tabas massiivne küberrünnak

"Ukrainlane! Kõik sinu isikuandmed on laaditud avalikku võrku. Kõik arvutis asuvad andmed on kustutatud, neid ei ole võimalik taastada," seisis rünnaku alla sattunud veebilehekülgedel vene, ukraina ja poola keeles tehtud postitustes. "Kõik sind puudutav info on saanud avalikuks, karda ja ole valmis hullemaks. Siin on sinu minevik, olevik ja tulevik," lisati samas.

Ukraina võimud algatasid uurimise, kuid riigi välisministeeriumi pressiesindaja sõnul on veel vara öelda, kes on rünnaku taga, kuid varem on neid seostatud Venemaaga.

Rünnak välisministeeriumi, valitsuse, kaitse- ja julgeolekunõukogu ning muude riigiasutuste internetilehekülgedele tuleb ajal, kus Venemaa on koondanud Ukraina piiride lähistele üle 100 000 sõjaväelase ning kardetakse peatset rünnakut.

USA hoiatas neljapäeval, et Vene rünnaku oht Ukrainale on suur.

Venemaa esindajad kommenteerisid sel nädalal peetud Vene-Lääne kohtumiste tulemusi tõdemusega, et läbirääkimised on ummikus ning edasiminekut ei ole toimunud.